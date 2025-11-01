1 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день вегана

Учрежден в 1994 году Луизой Уоллис, президентом и председателем Веганского общества Соединенного Королевства, в честь 50-й годовщины со дня основания сообщества.

Веганство (веганизм) — это самая строгая форма вегетарианства. Она максимально исключает использование продуктов животного происхождения, в том числе молока, яиц и меда.

Всемирный день мужчин

Идея празднования этого дня была озвучена в 2000 году. Инициативу поддержали представители Организации Объединенных Наций и других международных организаций. С тех пор Всемирный день мужчин отмечают во многих странах в первую субботу ноября.

СОБЫТИЯ

В 1992 году на базе соединений и частей 32-й армии бывшего Туркестанского военного округа был создан первый в Казахстане армейский корпус со штабом в Семипалатинске. Позднее на его базе был сформирован Восточный военный округ, реорганизованный 13 ноября 2003 года в ныне действующее Региональное командование «Восток».

В 1996 году в Казахстане было создано и определено единственным государственным научным метрологическим центром — Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан. Основная задача института — защита интересов граждан и экономики Республики Казахстан от последствий недостоверных результатов измерений, обеспечение безопасности и качества отечественной и импортируемой продукции, процессов (работ) и услуг.

В 1997 году в столице Монголии Улан-Баторе состоялась церемония открытия посольства Республики Казахстан. Это единственное представительство Казахстана в этой стране.

В 2005 году в Караганде впервые на пространстве постсоветской Азии прошел I Центрально-азиатский музейный фестиваль «Открытая Азия — открытый музей». В фестивале приняли участие около 30 музеев Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Прошли презентации новейших разработок в области музейной работы, участники фестиваля делились опытом в части внедрения современных методов репрезентации коллекций в музейную практику.

В 2005 году на Онежском судостроительном заводе (Россия, Карелия) был спущен на воду теплоход «Казах». Конструкция корабля позволяет перевозить грузы на международных линиях с возможностью захода во внутренние воды Германии, Украины, Румынии. Грузоподъемность теплохода составляет 5,4 тыс. т, длина — 108,33 м, ширина — 16,5 м, высота борта — 5,5 м.

В 2010 году летчик-космонавт, «Халық Қаһарманы», генерал-лейтенант авиации, председатель Национального космического агентства РК Талгат Мусабаев был удостоен высшей награды Франции — ордена Почетного легиона.

Решение о приеме в Почетный легион главы Казкосмоса принято Президентом Французской Республики, вручение ордена состоялось в Париже в дни официального визита Президента Казахстана во Францию.

В 2011 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение памятную золотую монету номинальной стоимостью 50 000 тенге, памятную серебряную монету номинальной стоимостью 5 000 тенге и 500 тенге, а также памятную монету из сплава нейзильбер номинальной стоимостью 50 тенге, посвященные 20-летию независимости Республики Казахстан.

Монеты изготовлены: 50 000 тенге — из золота 999/1000 пробы, тираж — 100 шт.; 5 000 тенге — из серебра 925/1000, тираж — 200 шт.; 500 тенге — из серебра 925/1000, тираж — 5 000 шт.

В 2012 году в Таразе открыли мемориальную доску на доме, в котором жил «Халық Қаһарманы» Газиз Байтасов.

В митинге на церемонии открытия мемориальной доски Газизу Байтасову, героически погибшему 12 ноября 2011 года во время задержания особо опасного вооруженного преступника, приняли участие родные и близкие, коллеги Газиза Байтасова, руководство города.

В 2014 году Казахстан перечислил денежные средства Добровольному многопартнерскому фонду ООН по борьбе с вирусом Эбола, для финансирования деятельности Миссии ООН по борьбе с эболой. Этот целевой фонд создан в целях поддержки совместных усилий правительств и других партнеров и мобилизации необходимых добровольных взносов по решению проблем, связанных со вспышкой лихорадки Эбола в Западной Африке.

В 2015 году во время церемонии закрытия «ЭКСПО-2015» Милан передал эстафету проведения международной специализированной выставки представителям Казахстана. Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017» успешно прошла в Астане летом 2017 года.

В 2016 году школьники Астаны завоевали 7 золотых, 6 серебряных, 7 бронзовых медалей на Международной олимпиаде по научным проектам и технологиям «MOSTRATEC», проходившей в бразильских городах Порту-Алегри и Нову Гамбург.

Кроме Казахстана в ней приняли участие школьники из Бразилии, США, Китая, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Чили, Колумбии, Дании, Голландии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Парагвая, Перу, Португалии, Туниса, Турции и Уругвая.

В 2016 году Hollywood Boulevard Film Festival признал фильм 19-летнего казахстанца лучшим в номинации «Режиссура». Фильм Айсултана Сеитова «Шакал» победил в категории «Короткий метр».

Короткометражный фильм «Шакал» — это повествование о нелегкой судьбе парня с окраин Алматы, перед которым встает вопрос выбора: криминальный мир или семья. Драма поднимает такие темы, как жизненные ценности, предательство и показывает суровые реалии.

В 2017 году по решению генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой казахстанский мегаполис Алматы стал новым членом Сети творческих городов ЮНЕСКО. В настоящее время Сеть насчитывает в общей сложности 180 городов в 72 странах.

Сеть творческих городов ЮНЕСКО призвана развивать международное сотрудничество между городами, готовыми инвестировать в творчество — двигатель устойчивого развития городов, социальной интеграции и расширения влияния культуры в мире.

В 2019 году печать известного духовного просветителя, общественного деятеля XIX века Досжан ишана, многие годы хранившаяся по разным причинам у жителя поселка Шубаркудук Темирского района была передана его правнуку Аскару Хабибуллину. На печати по-арабски написано: «Верующий в Аллаха мулла Досмухаммад ибн Кашак 1248 (по хиджре)».

Досжан ишан (1815-1890) обучался в медресе в Оренбургской области, затем с 17 лет был имамом мечети на родине. Он вошел в историю тем, что организовал строительство гостевого дома в Мекке для казахов, совершавших хадж, участвовал в составлении «Казахского шежире» («Родословной казахов»), в 80-х годах ХІХ века требовал у колониальных властей создания отдельного муфтията для казахов.

В 2021 году Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, получившей доступ к внутренней системе компании CRS.

У Meta (ранее известной как Facebook) имеется специальный онлайн-канал (система уведомления о контенте, CRS), позволяющий правительствам по всему миру сообщать нам о контенте, который, по их мнению, нарушает местное законодательство.

Использование CRS позволяет повысить оперативность принимаемых мер по удалению вредоносного контента и в целом эффективность проводимой работы по противодействию распространению противоречащих законодательству материалов на платформах Facebook и Instagram.

В 2021 году на комплексе «Мәңгілік ел» в селе Сарапхана Казыгуртского района Туркестанской области был установлен памятник «Алаш арыстары».

В 2024 году в Республике Казахстан введен новый тип визы Neo Nomad. Эта виза предназначена для зарубежных туристов, совмещающих работу и отдых, путешествуя и работая удаленно. Для получения визы Neo Nomad иностранному гражданину необходимо показать наличие стабильного дохода в размере не менее 3 000 долларов США за пределами Казахстана. Также, иностранным заявителям потребуется наличие медицинской страховки и справки о несудимости. Виза ориентирована на туристов, работающих удаленно в различных сферах, от программирования, маркетинга и финансов до консалтинга, дизайна и электронной коммерции. Иностранные туристы смогут находиться в Казахстане до одного года.