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    11:46, 23 Май 2024 | GMT +6

    $1 млрд 750 млн инвестирует в экономику Шымкента китайская компания

    инвестиции, китай
    Фото: пресс-служба акима Шымкента

    Аким города Шымкент Габит Сыздыкбеков и председатель правления компании «Fujian Hengwang Investment Co., Ltd» Лю Юньминь подписали меморандум о строительстве в третьем мегаполисе страны металлургического завода, сообщает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Шымкента.

    Меморандум заключен в рамках договорённостей, достигнутых по итогам предыдущей встречи.

    - На минувшей неделе глава мегаполиса ознакомил инвесторов с индустриальной зоной «Темір», на территории которой планируется построить завод. Следует подчеркнуть, что в ходе реализации проекта компания инвестирует в экономику города $1 млрд 750 млн, и откроет тысячу новых рабочих мест. Металлургический завод построят в течение пяти лет, в три этапа. Ежегодная производственная мощность составит 5 млн тонн. На предприятии будут использованы самые передовые в мире технологии, обеспечивающие экологическую безопасность, - проинформировали в акимате Шымкента.

    инвестиции, китай, шымкент
    Фото: пресс-служба акима Шымкента

    Поблагодарив руководство компании «Fujian Hengwang Investment Co., Ltd» за проявленный интерес к городу и прямые инвестиции в развитие промышленной отрасли, глава города Габит Сыздыкбеков заявил о готовности оказать всестороннюю поддержку в реализации проекта, в том числе в подведении необходимой инфраструктуры.

    инвестиции, китай, шымкент
    Фото: пресс-служба акима Шымкента

    - В свою очередь, зарубежные инвесторы отметили, что на сегодня в Шымкенте созданы все условия для привлечения инвестиций. В случае успешного запуска завода они намерены реализовать еще ряд других проектов. Стоит отметить, компании «Fujian Hengwang Investment Co., Ltd» входит в состав крупнейшей корпорации «Jiangsu Coastal Steel Group Co., Ltd», которая имеет большой опыт в производстве и международной торговле сталью, - добавили в пресс-службе.

    инвестиции, шымкент, китай
    Фото: пресс-служба акима Шымкента

    В Шымкенте также реализуется проект по строительству парогазовой установки мощностью до 500 МВт. Инвестиционный проект, стоимостью около $700 млн имеет целью обеспечение населения города качественной электрической и тепловой энергией, а также горячим водоснабжением.

    - Помимо этого, крупная турецкая компания «Alarko Holding» ведет строительство тепличного комплекса нового формата. Инвестпроект, осуществляемый на сумму $650 млн, будет способствовать поэтапному созданию двух тысяч новых рабочих мест на общей площади 500 гектаров, развитию продовольственной безопасности и тепличного бизнеса путем внедрения новых технологий, - сообщили в акимате Шымкента.

    Теги:
    Турция Инвестиции Китай Шымкент Инвестпроекты
    Ирина Галушко
    Автор
    Ирина Галушко
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