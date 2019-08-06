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1 млн тенге за лучшее видео: в Казахстане запустили конкурс для блогеров

6 Августа 2019, 16:50
1 млн тенге за лучшее видео: в Казахстане запустили конкурс для блогеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Года молодежи в Казахстане общественное объединение «A kind heart» запустило конкурс видеоработ на тему: «I’m from Qazaqstan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

По условиям конкурса, участники должны снять видеоролик о своем родном городе или селе, показать его достопримечательности, рассказать о любимых местах и о том, почему его стоило бы посетить туристам.

Автор самого впечатляющего видео получит в качестве приза 1 млн тенге, за второе место - приз в размере 500 тыс. тенге и за третье место – 300 тыс. тенге. По итогам конкурса все финалисты смогут заключить контракт с официальным партнером YouTube в Казахстане и получить консультации от профессионалов по развитию своих каналов.

Цель конкурса видеоработ – развитие видеоблогинга в Казахстане, раскрытие новых талантов и поддержка талантливой молодежи, формирование интересного видеоконтента о туризме в Казахстане. Проект реализуется при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 24-25 августа на форуме блогеров «Открывая Казахстан», который пройдет в Нур-Султане.

Работы будут приниматься до 12 августа. В конкурсе могут принять участие граждане, достигшие 18 лет.

Полная информация о конкурсе на сайте https://openqazaqstan.kz/.

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