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1 млн тенге получат ветераны Великой Отечественной войны в Нур-Султане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Апреля 2020, 14:42
1 млн тенге получат ветераны Великой Отечественной войны в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Денежные выплаты к 9 Мая также предусмотрены для вдов ветеранов, тружеников тыла и ряда других категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Нур-Султане участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 1 млн тенге.

На сегодняшний момент в столице проживают 44 ветерана Великой Отечественной войны. Кроме того, единовременные денежные выплаты получат и труженики тыла, жены умерших инвалидов и участников ВОВ, а также все лица, приравненные по льготам и гарантиям к ветеранам ВОВ.

В частности, предусмотрены единовременные денежные выплаты лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, – по 75 тыс. тенге (405 человек), приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны, в том числе семьям погибших военнослужащих, вдовам погибших ветеранов ВОВ в годы войны, труженикам тыла – по 32 500 тенге (3 529 человек).


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