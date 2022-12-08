1 млн тенге похитил стажер из кассы медучреждения в Караганде

8 Декабря 2022, 11:14

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 1 млн тенге похитил стажер из кассы медучреждения в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Юго-Восточный отдел полиции города Караганды обратилось руководство одного из медицинских учреждений. Выяснилось, из кассы кто-то похитил 1 млн тенге.

Полицейские установили, что доступ к ним мог иметь кто-то из членов трудового коллектива. Посторонний не имел возможности попасть в помещение, в котором находились денежные средства.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого – 30-летнего мужчину, который работал в медицинском учреждении в качестве стажера. Он дал признательные показания, пояснив, что получив доступ к кассе, прибрал к рукам находившиеся там денежные средства. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».