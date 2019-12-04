1 млн 444 тысячи человек перевезено акмолинскими автоперевозчиками за 10 месяцев 2019 года

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 1 млн. 444 тыс. человек перевезено автотранспортом в Акмолинской области. Пассажирооборот составил 6 184,8 млн. пассажиро–километров. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется на 212 регулярных маршрутах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области, обеспечивают доставку жителям области до места назначения по самым разным направлениям 3 автовокзала в городах Кокшетау, Щучинске и Степногорске и 2 автостанции в Атбасаре и Макинске. 6 пунктов обслуживания пассажиров действуют в городах Акколь, Степняк, Есиль и Ерейментау, поселке Жаксы и селе Астраханка. Открыт в текущем году и действует новый пункт обслуживания пассажиров в селе Балкашино. До конца года такие же объекты появятся в поселке Бурабай и селе Коргалжын.

2 населенных пункта дополнительно охвачено автобусным сообщением в рамках госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» в текущем году. По итогам 10 месяцев 2019 года из 499 населенных пунктов с населением более 100 человек 438 (88,6%) обеспечено пассажирским автотранспортным сообщением. В настоящее время подвижной состав, задействованный на регулярных маршрутах Акмолинской области, составляет 750 единиц, это автобусы и микроавтобусы.

В регионе успешно запущена система электронного билетирования. Проект реализован в рамках ГЧП, где частным партнером по согласованию с государством выступила отечественная IT компания ТОО «KazInterSoft».

Также в рамках проекта «Обновление автопарка города Кокшетау» закуплено 44 новых автобуса марки «YUTONG» отечественной сборки, отвечающие современным требованиям и стандартам. Это позволит начать обновление автобусного парка за счет внедрения инструментов субсидирования убытков перевозчика, привлечение инвестиций через банки второго уровня и лизинговые программы, что положительно скажется на качестве предоставляемых услуг населению.

Кроме того, в областном центре динамично развивается воздушное сообщение. Из аэропорта города Кокшетау отправлено 9 677 пассажиров. Количество самолетовылетов составило 303 единиц, аэропортом обработано 183,1 тонны груза, багажа и почты.