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1 миллион кг продуктов передал нуждающимся БФ «Халык» в рамках декабрьской акции «Ел тірегі - ЕЛБАСЫ»

28 Декабря 2021 12:00
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1 миллион кг продуктов передал нуждающимся БФ «Халык» в рамках декабрьской акции «Ел тірегі - ЕЛБАСЫ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благотворительный Фонд «Халык» подвел итоги декабрьской акции «Ел тірегі - ЕЛБАСЫ». Фонд предоставил нуждающимся семьям по всему Казахстану 20 тыс. продуктовых корзин (1 млн кг продуктов) на сумму 520 млн тенге, передает МИА «Казинформ».

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Акция «Ел тірегі - ЕЛБАСЫ» проходит с 2020 года и уже приобрела народную известность. В декабре по всей Республике Казахстан прошла очередная волна акции Фонда «Халык», более 1 тыс. волонтеров помогали с доставкой наборов получателям. Каждая семья, оказавшаяся в трудном материальном положении, получила продуктовые наборы весом 50 кг, в которые вошли рис, гречка, мука, макароны, растительное масло, тушёнка, сахар, чай и новогодний набор конфет.

Продуктовая помощь от Фонда оказывалась семьям на системной основе –люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, смогли ощутить постоянную поддержку.

«БФ «Халык» реализовал поистине масштабную благотворительную акцию. Очень нужная и актуальная инициатива Фонда, благодаря которой необходимая помощь была оказана малообеспеченным и многодетным семьям, а также семьям, в которых есть дети с особенными потребностями. Гордимся, что являемся частью большой команды единомышленников, которые помогают людям по всей стране», - отмечают волонтеры.

Благотворительную акцию Фонда поддержали известные меценаты и компании: Кайрат Боранбаев (холдинг «Алмалы»), группа компаний ТОО «Қамқор Менеджмент», Кенес Ракишев, благотворительный фонд «AYALA», компания «Eurasian Resourses Group», группа «Казахмыс» и Национальная лотерея «Сәтті Жұлдыз».

«Акция «Ел тірегі - ЕЛБАСЫ» стала «визитной карточкой» Фонда «Халык», охватив нуждающиеся семьи по всему Казахстану. Мы вновь выражаем свою благодарность представителям бизнеса и волонтерам, постоянно поддерживающим акцию, - без них нам бы не удалось бы достичь такого масштаба. В наступающем Новом году хотим пожелать всем крепкого здоровья, счастья, радости и благополучия! Пусть в Ваших домах всегда царят взаимопонимание, любовь и процветание!», - говорится в обращении Председателя Попечительского совета БФ «Халык» Динары Кулибаевой.

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