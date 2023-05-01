1 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Праздник единства народа Казахстана

Отмечается с 1996 года. 18 октября 1995 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Указ об объявлении 1 мая Днём единства народа Казахстана.

Для Казахстана, в котором проживают представители более 100 национальностей, этот праздник стал одним из самых символичных и любимых.

Всемирный день любви

Был задуман как праздник безусловной любви, которая способствует пониманию и прощению, запущен в 2004 году американской некоммерческой организацией The Love Foundation, основанной в 2000 году с миссией вдохновлять людей любить безоговорочно посредством образования, исследований и благотворительности.

СОБЫТИЯ

В 1923 году был открыт Акмолинский областной историко-краеведческий музей, экспонаты которого знакомят с природой и историей края. В 1970-1995 годы музей пополнился археологическими находками эпохи палеолита, неолита и бронзового века. В 1998 году открыта новая историко-этнографическая экспозиция, где выставлены произведения традиционного казахского прикладного искусства, в том числе ювелирные изделия, образцы женской и мужской одежды, предметы быта и др. Фонды музея насчитывают более 142,4 тыс. экспонатов.

В 1925 году была основана областная общественно-политическая газета «Южный Казахстан», издаваемая в городе Шымкент Южно-Казахстанской области. Первый выпуск газеты вышел в 1925 году, тогда она называлась «Смычка». Сначала тираж был лишь 1,6 тыс. экземпляров, сейчас составляет 17 тыс.

В 1930 году состоялось открытие Туркестано-Сибирской железной дороги (Турксиб). Общая протяженность магистрали, соединившей Среднюю Азию и Сибирь, составила 1 452 км. По территории Казахстана она проходит от города Семея через город Алматы до станции Луговая. Строительство было начато в 1927 году и окончательно было завершено в 1931 году. В работах по возведению этой жизненно важной для региона дороги принимал участие в качестве инженера-строителя видный общественный политический деятель, позднее репрессированный, Тынышбай Мухамеджанов.

В 1992 году в Алматы Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и Премьер-Министр Турецкой Республики Сулейман Демирель подписали Совместное коммюнике, главы правительств подписали Соглашение о взаимном содействии и защите инвестиций. Руководителями ряда министерств и ведомств с обеих сторон были подписаны соглашения и протоколы о сотрудничестве в области автомобильного транспорта, авиационного сообщения, культуры, радио и телевидения, подготовки кадров, развития средних и малых предприятий, банковской и кредитной сфер; о содействии турецких фирм в нефтяных разработках в западных регионах Казахстана, сооружении электростанции на газе в Актюбинске, строительстве и реконструкции нефтеперерабатывающего завода на Мангышлаке, реконструкции порта Актау, перевозке казахстанских грузов через Каспийское море в Черное и Балтийское моря.

В 2010 году в день освобождения и объединения Италии на военном кладбище города Триест состоялось торжественное открытие обелиска в память 104 советских солдат «русского батальона» Народно-освободительной Армии Югославии (НОАЮ), в рядах которых сражались 36 казахов, погибших при освобождении северных областей Италии.

Поиск погибших воинов инициировал ветеран войны, казахский писатель Калмукан Исабай. Установка обелиска стала возможной благодаря кропотливой работе посольства Казахстана в Италии в течение четырех лет по поиску мест захоронений и имен погибших солдат.

В 2014 году на конкурсе в Силиконовой долине (США) казахстанские разработчики презентовали мобильное приложение для IPad и IPhone для заботы о здоровье.

«life.beats» - помогает людям самостоятельно заботиться о своем здоровье и здоровье близких. Он хранит историю приема лекарств в безопасном защищенном сервере, синхронизированном с облаком.

Впервые за все время его существования, команда предпринимателей из Казахстана прошла отбор в категории HealthTech (использование новых технологий в здравоохранении).

В 2015 году в Алматы приготовили 687 килограммов лагмана и вошли в Книгу рекордов Гиннесса. Самый большой в мире лагман под названием «Достык» готовили 30 поваров на территории Государственного уйгурского театра драмы и комедии.

На приготовление лапши по традиционному уйгурскому рецепту ушло 300 яиц, 250 кг муки, 12 кг мяса и несколько килограммов овощей. Блюдо готовилось в 12 казанах.

Рекорд зафиксировал представитель Книги рекордов Гиннесса Бенджамин Бекхауз, который отметил, что рекорд попадет в книгу в 2016 году.

В 2018 году в Мангистау состоялось открытие новой электростанции, работающей на солнечной энергии, аналогов которой нет в Казахстане.

Солнечная электростанция была построена в селе Батыр Мунайлинского района на площади 36,05 га. Для работы электростанции установили более 8000 солнечных панелей в 39 рядов. Панели произведены в Казахстане из отечественного кремния. Это первый проект подобной электростанции, работающей на солнечных панелях отечественного производства.

В 2019 году студенческая команда Каспийского университета г. Алматы создала «Age of Business» («Эпоха бизнеса») - так называется проект настольной игры, которая совмещает элементы бизнес-процессов и викторину с финансовыми, экономическими и инвестиционными вопросами. На претворение своего проекта в жизнь авторы идеи выиграли грант Фонда Первого Президента, за который боролись семь студенческих команд из Нур-Султана, Алматы, Актобе, Караганды и Павлодара.

В 2019 году кинокартина «Амре» (Paris song) получила награды «Лучшее повествовательное кино» и «Лучший актер» на международном фестивале в Ричмонде (США). Кинолента о легендарном казахском теноре Амре Кашаубаеве была снята совместно киностудией «Казахфильм» и компанией «Darplay». Генеральный продюсер картины - Алидар Утемуратов, режиссер - Джефф Веспа (США), оператор - Максим Осадчий (Россия), сценарист - Бенжамин А. ванн дер Вин (США), консультант - Жаркын Шакаримов (автор нескольких книг об Амре Кашаубаеве, заслуженный деятель РК).