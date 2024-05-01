1 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

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ДАТЫ

Праздник единства народа Казахстана

Отмечается с 1996 года. 18 октября 1995 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана.

Для Казахстана, в котором проживают представители более 100 национальностей, этот праздник стал одним из самых символичных и любимых.

Всемирный день любви

Был задуман как праздник безусловной любви, которая способствует пониманию и прощению, запущен в 2004 году американской некоммерческой организацией The Love Foundation, основанной в 2000 году с миссией вдохновлять людей любить безоговорочно посредством образования, исследований и благотворительности.

СОБЫТИЯ

В 1923 году был открыт Акмолинский областной историко-краеведческий музей, экспонаты которого знакомят с природой и историей края. В 1970-1995 годы музей пополнился археологическими находками эпохи палеолита, неолита и бронзового века. В 1998 году открыта новая историко-этнографическая экспозиция, где выставлены произведения традиционного казахского прикладного искусства, в том числе ювелирные изделия, образцы женской и мужской одежды, предметы быта и др. Фонды музея насчитывают более 142,4 тыс. экспонатов.

В 1925 году была основана областная общественно-политическая газета «Южный Казахстан», издаваемая в городе Шымкенте Южно-Казахстанской области. Первый выпуск газеты вышел в 1925 году, тогда она называлась «Смычка». Сначала тираж был лишь 1,6 тыс. экземпляров, сейчас составляет 17 тыс.

В 1930 году состоялось открытие Туркестано-Сибирской железной дороги (Турксиб). Общая протяженность магистрали, соединившей Среднюю Азию и Сибирь, составила 1 452 км. По территории Казахстана она проходит от города Семея через город Алматы до станции Луговая. Строительство было начато в 1927 году и окончательно было завершено в 1931 году. В работах по возведению этой жизненно важной для региона дороги принимал участие в качестве инженера-строителя видный общественный политический деятель, позднее репрессированный, Тынышбай Мухамеджанов.

В 1992 году в Алматы было подписано Соглашение о взаимном содействии и защите инвестиций между Казахстаном и Турцией. Руководителями ряда министерств и ведомств с обеих сторон были подписаны соглашения и протоколы о сотрудничестве в области автомобильного транспорта, авиационного сообщения, культуры, радио и телевидения, подготовки кадров, развития средних и малых предприятий, банковской и кредитной сфер; о содействии турецких фирм в нефтяных разработках в западных регионах Казахстана, сооружении электростанции на газе в Актюбинске, строительстве и реконструкции нефтеперерабатывающего завода на Мангышлаке, реконструкции порта Актау, перевозке казахстанских грузов через Каспийское море в Черное и Балтийское моря.

В 2010 году в день освобождения и объединения Италии на военном кладбище города Триест состоялось торжественное открытие обелиска в память 104 советских солдат «русского батальона» Народно-освободительной Армии Югославии (НОАЮ), в рядах которых сражались 36 казахов, погибших при освобождении северных областей Италии.

Поиск погибших воинов инициировал ветеран войны, казахский писатель Калмукан Исабай. Установка обелиска стала возможной благодаря кропотливой работе посольства Казахстана в Италии в течение четырех лет по поиску мест захоронений и имен погибших солдат.

В 2014 году на конкурсе в Силиконовой долине (США) казахстанские разработчики презентовали мобильное приложение для IPad и IPhone для заботы о здоровье.

«life.beats» - помогает людям самостоятельно заботиться о своем здоровье и здоровье близких. Он хранит историю приема лекарств в безопасном защищенном сервере, синхронизированном с облаком.

Впервые за все время его существования, команда предпринимателей из Казахстана прошла отбор в категории HealthTech (использование новых технологий в здравоохранении).

В 2015 году в Алматы приготовили 687 килограммов лагмана и вошли в Книгу рекордов Гиннесса. Самый большой в мире лагман под названием «Достык» готовили 30 поваров на территории Государственного уйгурского театра драмы и комедии.

На приготовление лапши по традиционному уйгурскому рецепту ушло 300 яиц, 250 кг муки, 12 кг мяса и несколько килограммов овощей. Блюдо готовилось в 12 казанах.

Рекорд зафиксировал представитель Книги рекордов Гиннесса Бенджамин Бекхауз, который отметил, что рекорд попадет в книгу в 2016 году.

В 2018 году в Мангистауской области состоялось открытие новой электростанции, работающей на солнечной энергии, аналогов которой нет в Казахстане.

Солнечная электростанция была построена в селе Батыр Мунайлинского района на площади 36,05 га. Для работы электростанции установили более 8000 солнечных панелей в 39 рядов. Панели произведены в Казахстане из отечественного кремния. Это первый проект подобной электростанции, работающей на солнечных панелях отечественного производства.

В 2019 году студенческая команда Каспийского университета г. Алматы создала «Age of Business» («Эпоха бизнеса») - так называется проект настольной игры, которая совмещает элементы бизнес-процессов и викторину с финансовыми, экономическими и инвестиционными вопросами. На претворение своего проекта в жизнь авторы идеи выиграли грант Фонда Первого Президента, за который боролись семь студенческих команд из Нур-Султана, Алматы, Актобе, Караганды и Павлодара.

В 2019 году кинокартина «Амре» (Paris song) получила награды «Лучшее повествовательное кино» и «Лучший актер» на международном фестивале в Ричмонде (США). Кинолента о легендарном казахском теноре Амре Кашаубаеве была снята совместно киностудией «Казахфильм» и компанией «Darplay». Генеральный продюсер картины - Алидар Утемуратов, режиссер - Джефф Веспа (США), оператор - Максим Осадчий (Россия), сценарист - Бенжамин А. ванн дер Вин (США), консультант - Жаркын Шакаримов (автор нескольких книг об Амре Кашаубаеве, заслуженный деятель РК).

В 2023 году в День единства народа Казахстана в историко-культурном комплексе «Көне Тараз» состоялось праздничное мероприятие «Бір шаңырақ астында» (Под одним шаныраком). Этнокультурные объединения представили театрализованные постановки и концертные программы. Для гостей был накрыт «Стол дружбы», где были представлены более 20 национальных блюд. Также были организованы спортивные состязания по қазақ күресі, узбекской кураш, белбеу күресі, самбо, ушу, таэквондо, армрестлингу.