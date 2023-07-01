1 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1958) родился- поэт, журналист, лауреат премии имени Т. Айбергенова, главный призер областной мушайры имени К. Мырзалиева, собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Западно-Казахстанской области.

Уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил Уральский педагогический институт.

Трудовая деятельность: работал в районной газете «Екпін», с 1982 года - корреспондентом, заведующим отделом культуры газеты «Орал өңірі»; собственным корреспондентом АО «НК «Казинформ» в Западно-Казахстанской области (с 2000 года).

Автор книг «Маңдай», «Аман бол, атамекенім», «Нарынның нар ұлдары», «Ай-арудың алқасы». Некоторые стихи поэта вошли в коллективный сборник «Қарлығаш».

Гайсагали Сейтак - автор поэтических сборников «Карлыгаш», «Мандай», «Аман бол, атамекенім», «Нарынның нар ұлдары», «Ай-арудың алқасы», «Тек пен тамыр», «Жақыным менің - жалпақ ел». За сборники стихов стал лауреатом премии имени Т. Айбергенова (1987), за ряд статей об истории Приуралья награжден премией Б. Жанекешева. Обладатель государственной награды Республики Казахстан «Ерен еңбегі үшін», юбилейных медалей «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «10 жыл Астана».

назад (1964) родилась- судья суда Евразийского экономического союза.

Родилась в г. Караганде. Окончила Томский государственный университет им. В.В. Куйбышева; Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юриспруденция (1989).

Трудовая деятельность: юрист Джезказганской облторгбазы «Казлегснабсбытторг», Джезказганского мясокомбината, Сатпаевского горторга (1989-1997); судья Жезказганского городского суда (1997-2002); судья Акмолинского областного суда (2002-2011); судья Алматинского городского суда (2011-2013); судья Экономического суда СНГ (2013-2014).

На занимаемой должности - с января 2015 года.

Награждена юбилейной медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «За безупречную службу» III ст. (2014); нагрудным знаком «Почетный работник судебной системы Республики Казахстан» (2010); Почетной грамотой председателя Верховного суда Республики Казахстан (2010).

назад (1964) родилсязаместитель председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Родился в городе Гурьев. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина (1986), по специальности «Технология машиностроения, металлорежущих станков и инструментов»; Алматинский государственный университет имени Абая (2000), экономист-маркетолог по специальности «Маркетинг и коммерция».

Трудовой стаж: слесарь-ремонтник Центральной базы производственного обслуживания объединения «Мангышлакнефть» (1986); слесарь-ремонтник, мастер, старший механик Центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту навесного оборудования и спецтехники (г. Шевченко) (1987); заведующий отделом комсомольских организаций горкома ЛКСМ города Шевченко (1989); секретарь комитета комсомола ПО «Мангышлакнефть» (1990); исполняющий обязанности заместителя председателя Комиссии по социально-экономическому развитию Шевченковского горкома Компартии Казахстана (03.1991-09.1991); старший специалист по вопросам связи и энергетики отдела промышленного производства, экологии и природопользования Актауского горисполкома (09.1991-1992); помощник главы Мангистауской областной администрации (1992-1994); первый заместитель главы Актауской городской администрации (1994-1995); аким города Актау (12.1995-10.2004); заместитель акима Мангистауской области (12.1997-05.1999); руководитель Национального центра по правам человека (01.2017-09.2019); советник министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (06.2020-01.2021). На занимаемой должности с января 2021 года.

Награды: Медали «100 лет Казахстанской нефти» (1999), «Қазақстан Республикасының тәуелсідігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентiне 10 жыл» (2006);

назад (1975) родился- советник-посол (заместитель посла) Посольства Республики Казахстан в Японии; дипломат, кандидат международных отношений, почетный профессор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, доктор философии.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, факультет востоковедения, отделение японского языка (2001); юридический факультет Университета Центральной Азии (2006); Киотский университет в Японии (2000); аспирантуру исторического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби (2004).

Трудовая деятельность: директор компании ТОО «NIKA SERVICE-1»; второй секретарь департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан; второй, первый секретарь, советник, советник-посланник посольства Республики Казахстан в Японии; инспектор Центра внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан; официальный партнер Совета международной дружбы по обмену (FEC) в Казахстане (2014-2016); советник Министерства иностранных дел Японии по совместным инфраструктурным проектам в Казахстане (2015-2017); заведующий сектором департамента международного сотрудничества внешнеторговой палаты НПП «Атамекен»; генеральный директор ТОО «New & Rare Resources» (2015-2016); руководитель управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО (2017-2018); руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области (2018); советник акима Южно-Казахстанской, советник акима Туркестанской областей (2018-2019); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности - с 2021 года.

назад (1978) родился– вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан.

Родился в Жамбылской области. Окончил Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, экономист (1999); Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, юриспруденция, государственное и местное управление (2010); Индианский университет, США; Школу государственной политики им. Ли Куан Ю Национального университета Сингапура; Сэндфорскую школу государственной политики Университета Дьюк, США; Голландский институт государственного управления, Гаага, Нидерланды; Институт государственного аудита Южной Кореи.

Трудовая деятельность: руководящие должности в Министерстве финансов Республики Казахстан, Верховном суде Республики Казахстан, Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета (2000-2007); руководитель департамента по защите прав детей Жамбылской области Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан (2007-2011); заместитель председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки (2016-2018); временно исполняющий обязанности вице-министра образования и науки РК (03.2018-09.2018); председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК (2018-2019); вице-министр образования и науки РК (02.2019-04.2019); председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК (с 2019 года); председатель правления - ректор Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати (05.2021-08.2022).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.