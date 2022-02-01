1 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1934-2006) родился- казахский писатель и драматург, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии Казахской ССР.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил филологический факультет и аспирантуру Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1957).

Трудовая деятельность: литературный сотрудник журнала «Пионер» (1957-1959); заведующий отделом литературы Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова, преподаватель Кустанайского педагогического института (1960-1964); сотрудник газеты «Қазақ әдебиеті» (1964-1968); директор казахского отделения Литературного фонда СССР, секретарь Союза писателей Казахстана (1988-1992); на творческой работе (с 1992 года).

Автор романов, сборников рассказов и 17 пьес. Самым известным его произведением стала дилогия «Ахан-серэ» - роман о знаменитом казахском акыне XIX века, в которой изображены яркие картины социальной жизни, быта и нравов казахов-кочевников второй половины XIX века.

назад (1948) родился- казахстанский композитор, певец-педагог, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстана.

Родился в Жамбылской области. Окончил Джамбулское культурно-просветительское училище; Национальную консерваторию имени Курмангазы (бывш. Алматинская государственная консерватория имени Курмангазы) и возглавил Жамбылскую областную филармонию, где создал вокально-танцевальный ансамбль «Алатау», ставший широко популярным в республике и за её пределами.

Автор многих известных в республике песен, горячо любимых казахстанцами, таких, как «Аяулы Таразым», «Кенен ата», «Сырғалым», «Қара кемпір», «Қара шал», «Бозторғай», «Шашбаулым», «Әгугәй, домбыра», «Сағындым Кенен атамды», «Ақмоншақты ауым», «Жиырма бес», «Үшқоңыр», «Сарыарқа», «Елге сәлем» и других. В 24 года написал песню «Сағындым Алматымды», которая стала «своеобразной визитной карточкой» Алматы. В своё время эту песню исполняли Валентина Толкунова, Роза Рымбаева и знаменитая группа «Музарт».

Награжден орденами «Барыс» III степени, «Парасат».

назад (1958) родился- председатель правления Республиканской общественной организации «Казахстанский конгресс татар и башкир».

Родился в г. Гурьеве (ныне - г. Атырау). Окончил педагогический институт, г. Гурьев (1979); Институт политологии и управления, г. Алматы (1991); Институт нефти и газа, город Атырау, учитель истории и обществоведения, политолог, преподаватель социально-политических дисциплин, горный инженер-геолог (1995).

Трудовая деятельность: преподаватель ГПТУ № 3 г. Гурьева (1979); комсомольский работник (1979-1984); инженер в БНГРЭИС ПГО «Гурьевнефтегазгеология» (1984-1985); партийный работник (1985-1989); ответорганизатор организационного отдела обкома Компартии Казахстана (1991); ведущий специалист советско-германского СП «Кантар» (1991-1992); заместитель заведующего отделом оргинспекционной работы аппарата главы Атырауской области (1992-1994); помощник первого заместителя главы Атырауской областной администрации (1994); руководитель аппарата, заместитель акима Атырауской области (1994-2001); представитель российско-швейцарской фирмы «Telf AG» (2001); вице-президент ОАО «Казахстанкаспийшельф» (2001-2002); начальник Атырауского областного управления информации и общественного согласия (2002-2003); руководитель аппарата ОАО «Эмбамунайгаз» (2003-2004); главный инспектор отдела госконтроля и оргработы Администрации Президента РК (2004-2007); первый заместитель председателя правления АО «НК «СПК «Каспий» (2007-2010); инспектор Комитета партийного контроля ЦА НДП «Нур Отан», столица (2010-2014); руководитель аппарата РГП «Госэкспертиза» (с 2014 года).

Член Совета Ассамблеи народа Казахстана, заместитель председателя Национального Совета - Милли Шуры Всемирного конгресса татар, член Союзов писателей Казахстана, России, Татарстана, Азербайджана, Интернационального.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының Тәүелсіздігіне 10 жыл» (2002), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәүелсіздігіне 20 жыл» (2011); Российской Федерации «В память 1000-летия Казани», медалью Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом» (2015), медалью «В память о 110-летии со дня рождения Мусы Джалиля» (2016); нагрудным знаком Республики Татарстан «За достижения в культуре». Отмечен Благодарностями Президента Республики Казахстан (2005, 2010, 2015), Президента Республики Татарстан (2012).

назад (1959) родилась- генеральный директор Национальной академической библиотеки Республики Казахстан г. Нур-Султана.

Родилась в Алматинской области. Окончила Иссыкское педагогическое училище, учитель начальных классов (1979); юридический факультет Киргизского государственного университета, юрист (1998).

Трудовая деятельность: воспитатель детского сада № 83 Фрунзенского района г. Алматы (1979-1981); воспитатель детского сада № 114 г. Алматы (1981-1983); логопед-дефектолог дефектологического факультета КазНПУ имени Абая, старший пионервожатый средней школы № 77 г. Алматы (1983-1988), учитель начальных классов (1988-1989), заместитель директора по воспитательной работе (1989-1992); методист сектора истории и географии, заведующая сектором истории, дефектологии и психологии городского Института повышения квалификации и переподготовки кадров (1992-1993); заместитель начальника областного управления по развитию языков Алматинской областной администрации, начальник отдела по развитию языков Алматинского областного акимата (1993-1996); главный специалист секретариата Ассамблеи народа Казахстана Алматинской области (1996-1998); ведущий специалист, главный специалист по работе с Ассамблеей народа Казахстана Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (1998-2001); директор ГККП «Этномемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» акимата столицы (2001-2014); генеральный директор Национальной академической библиотеки Республики Казахстан г. Астаны (2014-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награждена медалями «Ерен еңбегі үшін» (2005), «10 жыл Астана»; «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл».

назад (1960) родилась- основатель и руководитель первой лаборатории экстракорпорального оплодотворения Казахстана - медицинского центра «Экомед».

Родилась в Жамбылской области. Окончила Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, биолог (1983); стажировалась в Российско-американском центре репродукции и генетики в г. Адлер, в Московском центре по лечению бесплодия «ЭКО», Российском научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии, в Боннской университетской клинике Германии, Тель-Авивской университетской клинике Израиля.

Трудовая деятельность: инструктор Казсовпрофа (1983-1987); врач-лаборант, заведующий лабораторией Алматинской городской консультации «Брак и семья» (1988-1992); стажер Московского центра по лечению бесплодия Российско-Американского центра репродукции человека и генетики (1992-1995).

Награждена орденом «Құрмет» (2010); медалью «Алтын дәрігер» Национальной медицинской ассоциации (2010), золотой медалью А. Чижевского Академии медико-технических наук России (2007); Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева за активное участие в предвыборной кампании (2011).

назад (1973) родился- депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, член Комитета по финансам и бюджету.

Родился в г. Актобе. Окончил Оренбургский государственный университет, менеджмент; Актюбинский строительный техникум, техник-механик.

Трудовая деятельность: автослесарь автопредприятия АО «Проектно-строительная фирма «Актюбстрой» (1994-1995); механик транспортного участка завода ЖБИ-70 АО «Проектно-строительная фирма «Актюбстрой» (1995-1997); помощник акима г. Актюбинска, заведующий отделом строительного и коммунального хозяйства аппарата акима г. Актюбинска (1997-1999); руководитель аппарата акима г. Актобе (1999-2002); начальник отдела материально-технического снабжения ТОО «Интерстиль» (2003-2004); руководитель аппарата акима г. Актобе (2004-2006); заместитель директора, исполнительный директор ТОО «Стройдеталь» (2006-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015).