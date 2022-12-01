1 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

1 Декабря 2022, 07:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День Первого Президента Казахстана

В 2012-2021 годах праздновалась в статусе государственного праздника. В сентябре 2022 года Парламентом Казахстана было предложено «определить празднование Дня Первого Президента 1 декабря по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно-значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников», был принят соответствующий закон.

СОБЫТИЯ

В 1931 году началось регулярное воздушное сообщение между Семипалатинском и Акмолинском .

В 1935 году был создан один из старейших театров кукол Казахстана - Государственный театр кукол Алматы. В «копилке» театра - дипломы и награды международных конкурсов и фестивалей театров кукол Турции, Ирана, Китая, Чехии и России. Театр вырастил и воспитал несколько поколений талантливых актеров, мастеров-кукольников, режиссеров, художников, декораторов, бутафоров, многие из которых десятки лет преданы своему театру и кукольному искусству в целом.

В 1960 году на Карагандинском металлургическом заводе был получен первый казахстанский кокс.

В 1991 году состоялись первые всенародные выборы Президента Казахской ССР. По итогам выборов, получив большинство голосов (98,76%), победу одержал Нурсултан Абишевич Назарбаев.

В 1994 году было открыто посольство Республики Казахстан в Украине. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Украине был назначен Самат Ордабаев.

В 1997 году вышел документальный фильм, посвященный лидерам Алаш Орды - Алихану Бокейханову и Мустафе Шокаю, боровшимся за независимость и свободу казахского народа.

В 2004 году состоялась презентация альбома, монеты и почтовой марки, посвященных 100-летию Абылхана Кастеева.

Абылхан Кастеев (1904-1973) - живописец, график, один из основателей казахского изобразительного искусства. Автор более двух тысяч картин, акварелей и рисунков, составивших своеобразную художественную летопись Казахстана ХХ века.

В 2004 году на территории Республики Казахстан введены новые почтовые индексы. До этого казахстанцы пользовались еще советскими индексами, введенными в 70-е годы прошлого столетия. Новые индексы также остались шестизначными, где 1 и 2 знак - код области, 3 и 4 знак - код района, 5 и 6 знак - код населенного пункта.

В 2004 году Институт биографии (Калифорния) номинировал казахстанку Асылы Осман на звание «Женщина года-2004». Это звание ежегодно присуждается представительницам прекрасного пола за вклад в сферу общественной деятельности.

Асылы Осман - член Ассамблеи народа Казахстана, видный общественный деятель республики, кавалер ордена «Достык». Азербайджанка по национальности, она всю жизнь посвятила Казахстану: стала ученым филологом-казаховедом. А. Осман часто выступает в СМИ, пропагандирует государственный язык, показывая его консолидирующую роль в деле укрепления мира и межнационального согласия в нашем обществе. Она является председателем общества «Почитание государственного языка» и имеет более 200 публикаций по данной тематике.

В 2006 году Национальный банк РК выпустил в продажу две коллекционные серебряные монеты номиналом в 500 тенге, их стоимость - 5 тысяч тенге. Монеты «Тюльпан Регеля» и «Дирхем» выполнены из серебра 925 пробы, весом 31,1 г, диаметром - 38,61 мм. Тираж первой монеты составляет 4 тысячи штук, второй – 5 тысяч.

В 2007 году в Ашхабаде было подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан, Правительством Туркменистана и Правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в строительстве новой железнодорожной линии Узень (Казахстан) - Кызылкая - Берекет - Этрек (Туркменистан) - Горган (Иран).

А в Тегеране во время саммита глав прикаспийских государств была подписана совместная декларация президентов Казахстана, Туркменистана и Ирана о сотрудничестве в реализации проекта строительства новой железнодорожной линии Узень - Кызылкая - Берекет - Этрек - Горган. Протяженность дороги составляет 670 км, в том числе, по Казахстану - 130 км, по Туркменистану - 470 км, по Ирану - 70 км.

В 2008 году были внесены изменения и дополнения в Закон «О государственных наградах Республики Казахстан», предусматривающий введение звания «Қазақстанның Еңбек Ері».

Звание «Қазақстанның Еңбек Epi» будет присваиваться за выдающиеся достижения в экономическом и социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан. Лицам, удостоенным звания Герой труда Казахстана, вручаются знак особого отличия - Золотая звезда и орден «Отан».

В 2010 году в Астане во Дворце независимости начал работу саммит ОБСЕ, по результатам которого была принята Астанинская декларация.

На Астанинский саммит прибыли 38 глав государств и правительств, один вице-президент, 7 заместителей председателей правительств, 14 министров и другие высокопоставленные чиновники из государств-участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству, в том числе, Госсекретарь США. Также присутствовали представители 33 международных и региональных организаций. Среди основных тем саммита были заявлены вопросы безопасности на евразийском и евро-атлантическом пространстве, проблема Афганистана, решение «замороженных» конфликтов.

В 2011 году в Баку состоялась торжественная церемония присвоения улице имени великого казахского поэта и мыслителя Абая. Кроме того, у здания Азербайджанского международного университета открыта памятная доска с барельефом Абая.

В 2011 году в урочище Кылдыколь Экибастузской сельской зоны открылся мавзолейный комплекс Исабек ишан Хазрета.

Здесь воздвигнуты два мавзолея из белого камня, привезенного из Мангыстауской области, мечеть и дом для паломников. В трехкупольном мазаре покоится Исабек ишан Хазрет, его сын Нурмухамед и брат Мухаммед Нияз. Однокупольный возведен на месте захоронения святого Жандарбека кожа - потомка Исабек ишана.

В 2015 году в Астане открыл ся первый в истории страны Военно-исторический музей Вооруженных сил Республики Казахстан. В здании, помимо самого музея, действуют концертный зал, зал временных выставок, а также работают Центральный военный оркестр и Центральный ансамбль Министерства обороны РК.

В 2015 году в селе Сырымбет Айыртауского района Северо-Казахстанской области открыт мазар ханше Айганым, бабушке Шокана Уалиханова, создание которого послужит сохранению исторического наследия, связанного с именем великого казахского ученого, этнографа и историка. Имя этой знаменитой казахской женщины, оказавшей большое влияние на внука, широко почитаемо в народе.

В 2016 году на 34-м заседании постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ и церемонии закрытия года «Шеки - культурная столица тюркского мира 2016» культурной столицей всего тюркского мира на 2017 год был избран казахстанский город Туркестан.

В 2016 годуНациональный банк РК выпустил в обращение памятные монеты, посвященные 25-летию независимости Казахстана, из серебра номиналом 5000 тенге и номиналом 500 тенге.

В дизайне монет использованы изображения людей в национальных костюмах, символизирующих единство народа Казахстана, в свете реализации предложения Президента Республики Казахстан по отображению ценностей общенациональной идеи «Мәңгілік ел» в стилистике национальной валюты Республики Казахстан.

В 2017 году в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области был установлен памятник Айтеке-би, способствовавшему объединению казахских земель. Его имя золотыми буквами вписано в историю.

В 2018 году в Жаркенте в Панфиловском районе Алматинской области к 375-летию Орбулакской битвы, одного из важнейших исторических событий на пути к свободе казахского народа, состоялось открытие мемориального комплекса «Ұлы жебе».

Мемориальный комплекс «Ұлы жебе» изготовлен из белого мрамора, гранита и бронзы. Включает в себя барельеф с изображением батыров и стелу, направленную вверх. Высота стелы составляет 16 метров, высота барельефа - 6,5 м, ширина - 26 м. Авторы мемориального комплекса - члены Союза художников Казахстана Газиз Ешкенов и Айдар Жамхан, скульптор-архитектор - Айдын Жайлаубаев.

В 2019 году в Руке (Финляндия) Жанбота Алдабергенова - казахстанская фристайлистка, выступающая в акробатике, многократный победитель этапов Кубка Европы и двукратный абсолютный чемпион Европы, призер нескольких этапов Кубка мира, участница двух Олимпийских игр стала первой в соревнованиях по синхронным прыжкам в рамках этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике.

В 2021 году на центральной площади ЭКСПО Аль-Васл Плаза была проведена церемония поднятия национального флага Республики Казахстан.

На праздновании Национального дня Казахстана для гостей всемирной выставки на территории EXPO состоялся концерт с участием академического фольклорно-этнографического оркестра им. Н. Тлендиева «Отырар сазы», оперной певицы Марии Мудряк, коллектива «Астана балет» и других артистов Казахстана.

В 2021 году была выпущена в обращение юбилейная банкнота номиналом 20 000 тенге, дизайн которой изготовлен по уникальной технологии: впервые в мире применена деметализированная полоса, расположенная по всей вертикали банкноты и содержащая голографические изображения номинала, логотипа 30-летия независимости и факсимиле Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Юбилейная банкнота имеет 27 защитных элементов. Дизайн банкноты выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками: лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона - горизонтальные. Банкнота выполнена в преобладающем сером цвете. Размер банкноты - 155x79 мм.