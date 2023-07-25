1 августа - последний день приема документов в первый класс

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По информации Комитета среднего образования Министерства просвещения РК, 1 августа завершается прием документов для зачисления в первый класс. Напомним, что для удобства граждан услуга по зачислению детей в школы автоматизирована и осуществляется через веб-портал egov.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В первый класс дети принимаются с 6 лет на основании личного заявления родителя либо законного представителя обучающегося. Для зачисления необходимы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;- документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3;- документ о состоянии здоровья по форме 065/у;- фотографии размером 3х4 в количестве двух штук.Отметим, прием документов для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля. За четыре месяца поступило 350 453 заявления.71,2% детей, зачисленных в первый класс, выбрали школы с казахским языком обучения.По предварительным оценкам, в новом учебном году в первый класс пойдут более 410 тысяч детей.