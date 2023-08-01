1 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1893-1966) родился- казахский народный умелец, самоучка, организатор и основоположник ручного производства казахских музыкальных инструментов.

Родился в Баянаульском районе Павлодарской области. С детских лет проявился его талант в изготовлении музыкальных инструментов. В 1934 году в Алма-Ате открылась мастерская казахских народных инструментов, и К. Касымову предложили в ней работать. Сначала он был главным специалистом лаборатории-мастерской при Казахской музыкальной консерватории им. Курмангазы, затем в филармонии имени Жамбыла. Основной деятельностью было реконструирование, обновление и усовершенствование музыкальных инструментов.

На протяжении многих лет Касымов Камар без устали трудился над дальнейшим усовершенствованием инструментов, усиливая и обогащая их звучание. Каждый свой музыкальный инструмент он украшал красивым орнаментом. Большим успехом мастера стало создание инструмента, которому было присвоено название «Камар-кобыз». Умелец неустанно трудился над его усовершенствованием и добился того, что звучание инструмента сравнялось со скрипкой.

За самоотверженный труд и замечательное мастерство Камару Касымову в 1947 году было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Казахской ССР. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени, почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР и другими наградами.

назад (1932-2013) родился- композитор, народный артист СССР, лауреат Государственной премии КазССР, заслуженный деятель искусств КазССР, народный артист КазССР, Қазақстанның Еңбек Ері.

Родился в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончил историко-теоретическое отделение и класс домбры Алма-Атинского музыкального училища им. П.И. Чайковского (1952); класс композиции Е. Брусиловского Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы (1957), композитор; курсы повышения квалификации при Союзе композиторов СССР у Г.И. Литинского и Ю.А. Фортунатова (1958).

Трудовая деятельность: преподаватель музыки Женского педагогического училища (г. Алма-Ата) (1949-1952); заведующий фольклорным кабинетом при Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы (с 1958 года); художественный руководитель Казахского государственного концертного объединения «Казахконцерт» Казахской филармонии (1959-1961); начальник главного управления Министерства культуры КазССР (1961-1965); старший преподаватель Государственного института искусств (1965-1966); директор Казахского государственного академического театра оперы и балета (1966-1967); ректор Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы (1967-1975); председатель, первый секретарь Союза композиторов Казахстана (с 1968 года); председатель Государственного комитета РК по культуре (с 1991 года); министр культуры РК (1992-1993); профессор Казахской национальной академии музыки (с 2009 года - Казахский национальный университет искусств) (с 2003 года).

Автор 4 сборников песен и романсов, музыки к кинофильмам, театральным спектаклям.

Награжден орденами «Отан» (2000), Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями. Лауреат премии Международной музыкальной трибуны стран Азии ЮНЕСКО (1973), Государственной премии КазССР (1980) за кантаты «Мы славим партию» и «Поэма о Конституции».

назад (1971) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Португальской Республике.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский политехнический институт им. К. Сатпаева; Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: специалист отдела развития территориальной компании НАК «КРАМДС» (с 1993 года); референт-переводчик секретариата координационного совета МАД «Невада-Семипалатинск» и Жетысуйской гидрогеолого-мелиоративной экспедиции Министерства сельского хозяйства РК (1993-1994); заместитель директора по внешнеэкономическим связям производственно-коммерческого центра «Поршень-комплект» (1994-1995); специалист, старший специалист международного отдела аппарата Президента РК (1995-1996); атташе посольства РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (1996-1997); второй, первый секретарь секретариата министра, советник министра иностранных дел РК (1997-1999); помощник Премьер-Министра РК (1999-2002); руководитель аппарата Министерства иностранных дел РК (2002-2003); генеральный консул в городе Амстердам, временный поверенный в делах РК в Королевстве Нидерландов (2003-2006); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК, советник председателя Сената Парламента РК, заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК (2006-2011); советник-посланник посольства РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2011-2014); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Румынии (2014-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

назад (1976) родился- председатель Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, философ, преподаватель философии; Костанайский юридический институт МВД РК, юрист.

Трудовая деятельность: преподаватель Алматинского юридического института, Академии Министерства внутренних дел; старший инспектор департамента кадровой работы; старший инспектор по особым поручениям, начальник отдела кадров Академии МВД РК; заместитель заведующего административным отделом, заведующий отделом кадровой работы и защиты государственных секретов аппарата Сената Парламента РК; советник председателя правления АО «KEGOC»; заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК; заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2019-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2004); медалями.

назад (1978) родилась- председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Родилась в г. Алматы. Окончила Казахскую государственную академию управления, международные экономические отношения (1999); Колумбийский университет, магистр международных отношений (управление экономической политикой) (2002); Школу государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета, магистр государственного управления.

Трудовая деятельность: главный специалист Агентства РК по стратегическому планированию (1999-2001); начальник управления стратегического планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2003-2004); директор департамента анализа государственной политики АО «Центр маркетингово-аналитических исследований» (2004-2006); заместитель заведующего Социально-экономическим отделом канцелярии Премьер-Министра РК (2006-2008); заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК (2008-2011); вице-министр экономического развития и торговли РК (2011-2013); заместитель управляющего от Казахстана во Всемирном банке (с 2012); вице-министр экономики и бюджетного планирования РК (2013-2014); вице-министр национальной экономики РК (2014-2018); министр труда и социальной защиты населения РК (2018-2019); первый вице-министр национальной экономики РК (02.2019-03.2019); заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан (03.2019-12.2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

Награждена медалями «Астанының 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Ерен еңбегі үшін» (2012), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени (2015), «ҚР тәуелсіздігiне 25 жыл» (2016).

назад (1989) годилсязаместитель руководителя аппарата акима области. Родился в Актюбинской области. В 2010 году окончил Актюбинский государственный университет имени К.Жубанова. Квалификация по специальности – финансист.

Трудовую деятельность начал в 2010 году инженером по снабжению Актюбинского филиала АО «Транстелеком». 2011 - 2012 гг. - инженер по продажам и маркетингу Актюбинского филиала АО «Транстелеком». 2012 - 2013 гг. - главный специалист отдела организационной и кадровой работы, главный специалист единой службы управления персоналом Аппарата акима города Актобе. 2013 - 2017 гг. - главный специалист первого заместителя, главный специалист заместителя акима Актюбинской области, руководитель отдела индустриально-инновационного развития, руководитель отдела внешнеэкономических связей Управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области. 2017 - 2019 гг. - руководитель Аппарата акима Кобдинского района, руководитель организационно-инспекторского и аналитического отдела, руководитель отдела регионального развития и организационной работы Аппарата акима Актюбинской области.

С апреля 2019 г. - заместитель руководителя Аппарата акима Актюбинской области.