1 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

55 лет назад (1971) родился БАТРАШЕВ Даулет Касекенович — Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Хорватия, Черногории, Боснии и Герцеговине.

Фото: Pro Kadry kz

Родился в Алматы. Окончил Казахский политехнический институт им. К. Сатпаева; Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: специалист отдела развития территориальной компании НАК «КРАМДС» (1993); референт-переводчик секретариата координационного совета МАД «Невада-Семипалатинск» и Жетысуйской гидрогеолого-мелиоративной экспедиции Министерства сельского хозяйства РК (1993-1994); заместитель директора по внешнеэкономическим связям производственно-коммерческого центра «Поршень-комплект» (1994-1995); специалист, старший специалист международного отдела аппарата Президента РК (1995-1996); атташе посольства РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (1996-1997); второй, первый секретарь секретариата министра, советник министра иностранных дел РК (1997-1999); помощник Премьер-министра РК (1999-2002); руководитель аппарата Министерства иностранных дел РК (2002-2003); генеральный консул в Амстердаме, временный поверенный в делах РК в Королевстве Нидерландов (2003-2006); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК, советник председателя Сената Парламента РК, заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК (2006-2011); советник-посланник посольства РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2011-2014); Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Румынии (2014-2019); Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Португальской Республике (2019-2025); Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Хорватия.

На занимаемой должности — с октября 2025 года.

50 лет назад (1976) родился ЖАЗЫКБАЙ Дархан Медегалиулы — председатель Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба АДГС

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, философ, преподаватель философии; Костанайский юридический институт МВД РК, юрист.

Трудовая деятельность: преподаватель Алматинского юридического института, Академии Министерства внутренних дел; старший инспектор департамента кадровой работы; старший инспектор по особым поручениям, начальник отдела кадров Академии МВД РК; заместитель заведующего административным отделом, заведующий отделом кадровой работы и защиты государственных секретов аппарата Сената Парламента РК; советник председателя правления АО «KEGOC»; заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК; заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2019-2022).

На занимаемой должности — с января 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2004); медалями.

48 лет назад (1978) родилась АБЫЛКАСЫМОВА Мадина Ерасыловна — председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Родилась в Алматы. Окончила Казахскую государственную академию управления, международные экономические отношения (1999); Колумбийский университет, магистр международных отношений (управление экономической политикой) (2002); Школу государственного управления им. Дж. Ф. Кеннеди Гарвардского университета, магистр государственного управления.

Трудовая деятельность: главный специалист Агентства РК по стратегическому планированию (1999-2001); начальник управления стратегического планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2003-2004); директор департамента анализа государственной политики АО «Центр маркетингово-аналитических исследований» (2004-2006); заместитель заведующего социально-экономическим отделом канцелярии Премьер-министра РК (2006-2008); заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК (2008-2011); вице-министр экономического развития и торговли РК (2011-2013); заместитель управляющего от Казахстана во Всемирном банке (с 2012); вице-министр экономики и бюджетного планирования РК (2013-2014); вице-министр национальной экономики РК (2014-2018); министр труда и социальной защиты населения РК (2018-2019); первый вице-министр национальной экономики РК (2019); заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан (2019).

На занимаемой должности — с декабря 2019 года.

Награждена медалями «Астанының 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Ерен еңбегі үшін» (2012), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени (2015), «ҚР Тәуелсіздігiне 25 жыл» (2016).

48 лет назад (1978) родился БАКТИЯРОВ Абай Шнарович — начальник Управления полиции города Семей.

Фото: Facebook / Абай Бактияров

Родился в Усть-Каменогорске. Образование высшее.

Трудовая деятельность: служба в органах внутренних дел РК (2001); работа на руководящих должностях в структурах полиции по борьбе с организованной преступностью; руководитель Отдела полиции города Риддера Департамента полиции Восточно-Казахстанской области (2021-2023); начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Восточно-Казахстанской области (2023-01.2026); начальник Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Восточно-Казахстанской области (01.2026-04.2026).

На занимаемой должности — с апреля 2026 года.

44 года назад (1982) родился ГАЛИЕВ Ерлан Сагындыкович — руководитель аппарата акима Карагандинской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Караганде. Окончил Казахскую Государственную Юридическую Академию, специальность «Юрист» (2003); Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, магистр права (2006); Современный гуманитарно-технический институт (2012).

Трудовая деятельность: ведущий специалист Департамента юстиции Карагандинской области (2004); ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела Департамента юстиции Карагандинской области (2004-2008); заместитель начальника Управления юстиции города Темиртау Карагандинской области, заместитель начальника управления Департамента юстиции Абайского района Карагандинской области (2008-2011); советник акима города, руководитель аппарата акима города Шахтинск Карагандинской области (2011-2015); заместитель директора ТОО «ГлобалСнабвест» в Атырау (2015); руководитель отдела информационных технологий аппарата акима Атырауской области (2015-2023).

На занимаемой должности — с февраля 2023 года.

38 лет назад (1988) родился АБИЛДАЕВ Асхат Дулатович — начальник Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Карагандинской области.

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, специальность «Юриспруденция»; Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, магистр юриспруденции.

Трудовая деятельность: юрист АО «Би-Логистикс» (2009-2010); помощник адвоката адвокатской конторы Бартенива А.Н. (2010-2011); главный специалист управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2011-2012); старший прокурор управления Комитета по Астане, представитель управления по району Сарыарка (2012); прокурор отделов формирования правовой информации в уголовной, гражданской и административной сферах управления по Астане (2012-2018); прокурор Авиационной транспортной прокуратуры города Астаны (2018); начальник отдела Регионального транспортного управления Комитета (2018-2019); заместитель начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Туркестанской области (2019-2021); начальник Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области (2021-2023); начальник Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Кызылординской области (2023-07.2026).

На занимаемой должности — с июля 2026 года.

Также в этот день родились:

133 года назад (1893-1966) родился КАСЫМОВ Камар — казахский народный умелец, самоучка, организатор и основоположник ручного производства казахских музыкальных инструментов.

Фото: e-history.kz

Родился в Баянаульском районе Павлодарской области. С детских лет проявился его талант к изготовлению музыкальных инструментов. В 1934 году в Алма-Ате открылась мастерская казахских народных инструментов, и К. Касымову предложили в ней работать. Сначала он был главным специалистом лаборатории-мастерской при Казахской музыкальной консерватории им. Курмангазы, затем в филармонии имени Жамбыла. Основной деятельностью было реконструирование, обновление и усовершенствование музыкальных инструментов.

На протяжении многих лет Касымов Камар без устали трудился над дальнейшим усовершенствованием инструментов, усиливая и обогащая их звучание. Каждый свой музыкальный инструмент он украшал красивым орнаментом. Большим успехом мастера стало создание инструмента, которому было присвоено название «Камар-кобыз». Умелец неустанно трудился над его усовершенствованием и добился того, что звучание инструмента сравнялось со скрипкой.

За самоотверженный труд и замечательное мастерство Камару Касымову в 1947 году было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Казахской ССР. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени, почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР и другими наградами.

94 года назад (1932-2013) родился РАХМАДИЕВ Еркегали Рахмадиевич — композитор, народный артист СССР, лауреат Государственной премии КазССР, заслуженный деятель искусств КазССР, народный артист КазССР, Қазақстанның Еңбек Ері.

Фото: rakhmadiyev.kz

Родился в Семипалатинской (ныне — Восточно-Казахстанской) области. Окончил историко-теоретическое отделение и класс домбры Алма-Атинского музыкального училища им. П. И. Чайковского (1952); класс композиции Е. Брусиловского Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы (1957), композитор; курсы повышения квалификации при Союзе композиторов СССР у Г. И. Литинского и Ю. А. Фортунатова (1958).

Трудовая деятельность: преподаватель музыки Женского педагогического училища (г. Алма-Ата) (1949-1952); заведующий фольклорным кабинетом при Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы (с 1958 года); художественный руководитель Казахского государственного концертного объединения «Казахконцерт» Казахской филармонии (1959-1961); начальник главного управления Министерства культуры КазССР (1961-1965); старший преподаватель Государственного института искусств (1965-1966); директор Казахского государственного академического театра оперы и балета (1966-1967); ректор Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы (1967-1975); председатель, первый секретарь Союза композиторов Казахстана (с 1968 года); председатель Государственного комитета РК по культуре (с 1991 года); министр культуры РК (1992-1993); профессор Казахской национальной академии музыки (с 2009 года — Казахский национальный университет искусств) (с 2003 года).

Автор четырех сборников песен и романсов, музыки к кинофильмам, театральным спектаклям.

Награжден орденами «Отан» (2000), Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями. Лауреат премии Международной музыкальной трибуны стран Азии ЮНЕСКО (1973) и Государственной премии КазССР (1980) за кантаты «Мы славим партию» и «Поэма о Конституции».