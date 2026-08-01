1 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1955 году рабочие поселки Кантаги и Миргалимсай Туркестанского района Южно-Казахстанской области были преобразованы в город областного подчинения с присвоением ему названия Кентау.

В 1967 году в Баянауле музыканты ансамбля «Дос-Мукасан» дали свой первый концерт, и эта дата считается официальным днем рождения ансамбля. Слушателями были местные жители и члены студенческого стройотряда Казахского политехнического института. Команда собралась интернациональная. В то время по программе студенческого обмена в политехе училось много венгров, одному из них — Яношу Карпаты — пришло в голову сложить усеченные имена музыкантов в аббревиатуру. Получилось: «Дос» — Досым Сулеев, «Му» — Мурат Кусаинов, «Ка» — Камит Санбаев, и «Сан» — Саня, Александр Литвинов. Эта четверка и была костяком первого состава ансамбля, который действовал с 1967 по 1974 год.

В 1967 году Аюханов Булат Газизович основал первый в истории культуры и искусства не только в Казахстане, но и в Советском Союзе ансамбль хореографических миниатюр «Молодой балет Алма-Аты», став его бессменным руководителем, педагогом, исполнителем и концертмейстером. В 1975 году коллектив переименован в Государственный ансамбль классического танца Республики Казахстан. В 1998 году коллектив Булата Аюханова получил звание «Академический», а в 2003 году труппа Аюханова стала Государственным академическим театром танца Республики Казахстан.

В 1991 году в Кокшетау по улице Ақана сері, возле дворца «Кокшетау» был установлен памятник легендарному казахскому народному поэту, акыну, певцу, композитору Ақану сері Қорамсаұлы (1843–1913 годы).

Скульптура изображает Ақана сері в сидящем положении с домброй, в чапане, тюбетейке и сапогах. Скульптор передал состояние сосредоточенности поэта перед рождением новой песни. Скульптура выполнена из бронзы, постамент облицован полированным гранитом, трехступенчатый стилобат — неполированным гранитом. Высота постамента составляет 2,25 метра, высота скульптуры — 3,25 метра. Авторами памятника стали скульптор Т. Досмагамбетов и архитектор А. Кайнарбаев.

В 2003 году прошла церемония пуска первой нефти с Карачаганакского месторождения в экспортный трубопровод КТК.

В 2008 году в Петропавловске был открыт музейный комплекс «Резиденция Абылай хана». Памятник Абылай хану установлен в Жезказгане перед зданием городской администрации.

В 2013 году в Алматы Генеральное консульство США впервые выдало гражданам Казахстана въездные визы в Америку сроком на пять лет. Казахстан является первой страной в Центрально-Азиатском регионе, с которой была достигнута договоренность о выдаче данного типа виз.

В 2015 году в столице Татарстана — Казани прошел конгресс «Местные решения для глобального развития: навстречу Евразийской интеграции» с участием глав более 100 городов России и стран ближнего зарубежья.

В рамках конгресса проводился первый рейтинг по международной активности городов Евразии. Абсолютным победителем общего рейтинга стала Астана.

В 2018 году казахстанские врачи впервые в мире пересадили донорское сердце пациенту с искусственным сердцем. В декабре 2017 года имплантация искусственного сердца была проведена 60-летнему Кунанбаю Абраеву — пациенту Национального научного кардиохирургического центра. Этот пациент после имплантации искусственного сердца еще раз прошел трансплантацию уже донорского сердца. Это первая в мире операция, когда после пересаженного искусственного сердца сделана была трансплантация донорского сердца.

В 2019 году в Майском районе Павлодарской области в рамках спецпроекта «Туған жер» программы «Рухани жаңғыру» были начаты археологические раскопки по поиску места сражения в XVIII веке. Объект находится в 10 км к юго-западу от аула Акшиманский, у западных склонов гор Калмаккырылган.

Цель проекта — проведение комплексного изучения монументальных памятников сакральной культуры Калмаккырылганских гор, материального и духовного наследия региона, истории сражения Калмаккырылган, ее участников, событий и характера сражения Калмаккырылган, определение роли данного сражения в национально-освободительной борьбе казахов против джунгарских захватчиков.

В 2022 году в Абайской области установили памятник акыну, заслуженному деятелю искусств Казахской ССР Нурлыбеку Баймуратову. Казахский народный акын-импровизатор, поэт, заслуженный деятель искусств Казахской ССР Нурлыбек Баймуратулы родился в Бескарагайском районе. В 1957 году были опубликованы сборники произведений, куда вошли многие его стихи, песни.

В 2024 году глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем.Казахстан и Евросоюз последовательно развивают прочные отношения, основанные на взаимном доверии, уважении и общих приоритетах.

В 2024 году на заседании Совета по привлечению инвестиций была утверждена Инвестиционная программа города Астаны, в рамках которой представлены необходимые ключевые отрасли и проекты. Программа стала логическим продолжением одобренного 17 мая механизма Инвестиционной программы регионов, который предполагает переход на модель «заказа» на инвестиции. Астана была выбрана пилотным регионом для внедрения этой модели.

В 2024 году в Семее открыли сквер спасателей — уникальное место, созданное в честь работников МЧС РК. В сквере представлена композиция, посвященная героям, не раз проявлявшим самоотверженность и преданность своему делу. На фасаде многоэтажного дома, расположенного рядом со сквером, имеется красочный мурал.

В 2025 году в нью-йоркском киноцентре при «Линкольн-центре» показали исторический фильм казахстанского режиссера Ардака Амиркулова «Отырардың күйреуі» (Гибель Отрара), снятый в 1991 году. Фильм прошел 4K-реставрацию в рамках программы World Cinema Project.

В 2025 году в Казахстане стартовала Национальная сельскохозяйственная перепись. Перепись прошла в рамках 10-й Всемирной программы сельхозпереписей ФАО ООН. В период переписной кампании было охвачено более 300 тыс. сельхозформирований и около 2 млн домохозяйств. Это важное государственное мероприятие позволило собрать точную и актуальную информацию о состоянии аграрного сектора страны.

В 2025 году в столице на стадионе «Астана Арена» прошел концерт американской певицы Дженнифер Лопес. Поп-звезда представила шоу в рамках своего мирового тура Up All Night. В Казахстан Джей Ло приехала впервые и порадовала поклонников хитами, танцорами и оригинальной хореографией. Организаторы мероприятия предусмотрели удобные шаттлы, парковки и продуманную логистику.