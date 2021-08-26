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1 970 жителей Атырауской области привились от COVID-19 за сутки
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, за сутки прививку сделали 1 970 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки I компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 1 970 человек. Среди привившихся: 24 медика, 88 педагогов, 110 студентов, 6 сотрудников закрытых учреждений, 7 сотрудников правоохранительных органов, 28 госслужащих, 178 человек с хроническими заболеваниями, 1 529 местных жителей.
Всего в период с 1 февраля I компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинированы 182 734 человека. II компонентом вакцин привито 131 730 местных жителей.
В регионе действует call-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.
Как ранее сообщалось, COVID-19 выявили у 307 жителей Атырауской области.
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