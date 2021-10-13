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    08:16, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    1 958  человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 958 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    Из них по регионам:

    в городе Нур-Султане - 104,

    в городе Алматы - 594,

    в городе Шымкенте - 150,

    в Акмолинской области - 49,

    в Актюбинской области - 116,

    в Алматинской области - 24,

    в Атырауской области - 66,

    в ВКО - 191,

    в Жамбылской области - 23,

    в ЗКО - 14,

    в Карагандинской области - 139,

    в Костанайской области - 182,

    в Кызылординской области – 45,

    в Мангистауской области - 10,

    в Павлодарской области - 105,

    в СКО - 133,

    в Туркестанской области - 13.

    Всего в стране выздоровели 850 849 человек от COVID-19.


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