1 958  человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 958 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане - 104,

в городе Алматы - 594,

в городе Шымкенте - 150,

в Акмолинской области - 49,

в Актюбинской области - 116,

в Алматинской области - 24,

в Атырауской области - 66,

в ВКО - 191,

в Жамбылской области - 23,

в ЗКО - 14,

в Карагандинской области - 139,

в Костанайской области - 182,

в Кызылординской области – 45,

в Мангистауской области - 10,

в Павлодарской области - 105,

в СКО - 133,

в Туркестанской области - 13.

Всего в стране выздоровели 850 849 человек от COVID-19.