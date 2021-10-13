08:16, 13 Октябрь 2021 | GMT +6
1 958 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 958 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане - 104,
в городе Алматы - 594,
в городе Шымкенте - 150,
в Акмолинской области - 49,
в Актюбинской области - 116,
в Алматинской области - 24,
в Атырауской области - 66,
в ВКО - 191,
в Жамбылской области - 23,
в ЗКО - 14,
в Карагандинской области - 139,
в Костанайской области - 182,
в Кызылординской области – 45,
в Мангистауской области - 10,
в Павлодарской области - 105,
в СКО - 133,
в Туркестанской области - 13.
Всего в стране выздоровели 850 849 человек от COVID-19.