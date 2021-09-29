1 925 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

Всего в стране подтверждено 882 634 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 196,

в городе Алматы – 426,

в городе Шымкент – 125,

в Акмолинской области – 49,

в Актюбинской области – 90,

в Алматинской области – 181,

в Атырауской области – 55,

в ВКО – 93,

в Жамбылской области – 58,

в ЗКО – 54,

в Карагандинской области – 174,

в Костанайской области – 104,

в Кызылординской области – 47,

в Мангистауской области – 15,

в Павлодарской области – 144,

в СКО – 77,

в Туркестанской области – 37.