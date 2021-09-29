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    08:00, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    1 925 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

    Всего в стране подтверждено 882 634 случая, из них:

    в городе Нур-Султан – 196,

    в городе Алматы – 426,

    в городе Шымкент – 125,

    в Акмолинской области – 49,

    в Актюбинской области – 90,

    в Алматинской области – 181,

    в Атырауской области – 55,

    в ВКО – 93,

    в Жамбылской области – 58,

    в ЗКО – 54,

    в Карагандинской области – 174,

    в Костанайской области – 104,

    в Кызылординской области – 47,

    в Мангистауской области – 15,

    в Павлодарской области – 144,

    в СКО – 77,

    в Туркестанской области – 37.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная для mail.ru
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