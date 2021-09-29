08:00, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6
1 925 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.
Всего в стране подтверждено 882 634 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 196,
в городе Алматы – 426,
в городе Шымкент – 125,
в Акмолинской области – 49,
в Актюбинской области – 90,
в Алматинской области – 181,
в Атырауской области – 55,
в ВКО – 93,
в Жамбылской области – 58,
в ЗКО – 54,
в Карагандинской области – 174,
в Костанайской области – 104,
в Кызылординской области – 47,
в Мангистауской области – 15,
в Павлодарской области – 144,
в СКО – 77,
в Туркестанской области – 37.