1,9 млрд тенге выделили на соцпакеты для детей в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Социальную поддержку уязвимых слоев обсуждали чиновники Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, в последнее время в социальных сетях участились жалобы от жамбылцев-получателей гарантированных соцпакетов на качество некоторых продуктов. Звучат нарекания и в адрес социальных служб. Все эти вопросы стали предметом обсуждения на совещании под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева.

В 2020 году в республике введено понятие «гарантированный социальный пакет», предоставляемый детям из семей-получателей АСП. Пакет включает в себя продукты питания и товары бытовой химии.

«Почему-то эти пакеты формируются в Шымкенте, а не в областном центре. Доставка продуктов по районам занимает немало времени, логично, что они портятся. Нам необходимо наладить работу с местными супермаркетами, заключить с ними договоры. Уверен, у нас есть предприниматели, готовые сотрудничать», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Кроме того, аким области отметил, что необходимо исключить из списка продуктов скоропортящиеся товары.

«За время перевозки, фасовки и доставки продуктов молоко, кефир, к примеру, могут испортиться. Может, стоит заменить их чем-то другим», - сказал он.

Всего в текущем году подобными пакетами обеспечат 26 720 детей в возрасте от одного года до шести лет. На эти цели выделено 1,9 миллиарда тенге.

В целом, в этом году для оказания адресной социальной помощи свыше 95 тысячам жамбылцев предусмотрено 9,9 миллиарда тенге. На сегодняшний день заявления на получение адресной социальной помощи подали 10,5 тысячи жамбылских семей, из них 2,3 тысячи семьям в назначении АСП было отказано. Остальным уже осуществили выплаты на общую сумму 949,5 миллиона тенге.

«С 6 635 семьями, а это 36 799 человек, мы заключили социальный контракт. При этом 1 174 человека охвачены активными мерами занятости, 224 из них устроены на постоянные рабочие места, 321 человек привлечен к оплачиваемым общественным и социальным работам, 629 человек получили государственные гранты на реализацию бизнес-идей в размере 200 МРП», - сказал Жорабек Баубеков.

Спикер отметил, что по плану на этот год доля трудоспособных получателей АСП, охваченных активными мерами занятости, должна составить 75,5 процента. На сегодняшний день этот показатель равен 60,8 процента. До конца года план будет выполнен.

Жорабек Баубеков напомнил, что с 1 апреля заявку на получение АСП можно подать онлайн на сайте «Электронного правительства». Так, по состоянию на 13 апреля от жамбылцев поступило 3 927 заявок, что составляет 47,4 процента. В Жуалынском и Мойынкумском районах этот показатель ниже среднего — 30,1 и 34,8 процента.

Аким области особо подчеркнул, что социальная поддержка уязвимых слоев населения всегда должна оставаться главным приоритетом в работе государства.

«Вопрос этот очень серьезный. К его решению должно подключиться и управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития. Малообеспеченные семьи должны иметь приоритет в получении грантов на развитие бизнеса, первыми узнавать об открытии рабочих мест на тех или иных предприятиях. В центре «Бақытты отбасы» должны проходить встречи с семьями-получателями АСП. Социальным службам нужно быть с ними в тесном контакте, оперативно решать возникающие вопросы», - сказал Бердибек Сапарбаев.