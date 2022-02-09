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1,9 миллиона казахстанцев ревакцинировались от коронавируса
9 Февраля 2022 10:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства здравоохранения на 9 февраля, 1 918 604 человека в Казахстане прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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Среди них 140 462 - медицинские работники, 270 457 - люди старше 60 лет.
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