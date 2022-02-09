1,9 миллиона казахстанцев ревакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным Министерства здравоохранения на 9 февраля, 1 918 604 человека в Казахстане прошли ревакцинацию против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Среди них 140 462 - медицинские работники, 270 457 - люди старше 60 лет.