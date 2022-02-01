1,85 млрд тенге предусмотрено в стабфонд Павлодарской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стабилизационный фонд Павлодарской области предусмотрено 1,85 млрд тенге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в Павлодарской области принимаются следующие меры. Так, в регионе функционирует стабилизационный фонд, в котором предусмотрено 1,85 млрд тенге, закуплено 7,1 тыс. тонн продукции на сумму 1,5 млрд тенге: сахар – 2 602,9 тонны, рис 140,4 тонны, мука 1 сорта – 2 131,1 тонны, масло подсолнечное – 195,9 тонны, крупа гречневая – 111,5 тонны, хлеб из муки 1 сорта – 18,9 тонны, соль – 2,3 тонны, макароны – 41,4 тонны, картофель – 1 377,1 тонны, морковь – 149,8 тонны, лук репчатый – 74,9 тонны, капуста – 60 тонн, кефир 2,5% — 30 тонн, молоко 2,5% – 185 тонн. В рамках «оборотной схемы» на предоставление займов предусмотрены 1,85 млрд тенге, из которых 632 млн тенге выдано семи предприятиям для реализации 13 наименований товаров по ценам, не превышающим пороговую норму», – сообщает пресс-служба.

Отмечается также, что заключен меморандум с 33 сельхозтоваропроизводителями области по закладке 30 тысяч тонн картофеля и 6 тысяч тонн моркови для реализации в зимне-весенний период по фиксированной цене – 95 тенге/кг. Заключены меморандумы о взаимном сотрудничестве с четырьмя крупными торговыми сетями области – Small, Greenwich, «Инмарт», «Лидер», в рамках которого сети реализуют картофель и морковь по ценам от 115 до 135 тенге.

Кроме того, заключены меморандумы с тремя тепличными комплексами по реализации огурцов и помидоров по фиксированной цене. Благодаря достигнутым договоренностям, в магазинах Small, Greenwich, «Инмарт» картофель и морковь можно купить по 125 тенге за килограмм, огурцы по 995 тенге, помидоры по 765 тенге, в социальных магазинах картофель и морковь реализуются по 115 тенге.

В рамках меморандумов четыре крупных торговых сети области – Small, Greenwich, «Инмарт», «Лидер» – реализуют социально значимые продукты с наценкой не более 15%, продукцию стабфонда - с наценкой не более 10%.

С 7 молочными предприятиями заключены меморандумы и 11 молочно-товарными фермами - о сдерживании цен на молочную продукцию. Также заключен меморандум по формированию стабфонда зерна с 91 сельхозтоваропроизводителем региона, которые, в свою очередь, обязуются продавать пшеницу третьего класса по цене не выше 85 тысяч тенге за тонну, цена хлеба не будет превышать 95 тенге за буханку.