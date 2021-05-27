08:02, 27 Май 2021 | GMT +6
1 849 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтвержден 380 160 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 297,
в городе Алматы – 290,
в городе Шымкенте – 91,
в Акмолинской области – 129,
в Актюбинской области – 64,
в Алматинской области – 90,
в Атырауской области – 75,
в ВКО – 80,
в Жамбылской области – 32
в ЗКО – 98,
в Карагандинской области – 320,
в Костанайской области – 41,
в Кызылординской области – 21,
в Мангистауской области – 47,
в Павлодарской области – 97,
в СКО – 38,
в Туркестанской области – 39.
⠀