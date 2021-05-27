1 849 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтвержден 380 160 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 297,

в городе Алматы – 290,

в городе Шымкенте – 91,

в Акмолинской области – 129,

в Актюбинской области – 64,

в Алматинской области – 90,

в Атырауской области – 75,

в ВКО – 80,

в Жамбылской области – 32

в ЗКО – 98,

в Карагандинской области – 320,

в Костанайской области – 41,

в Кызылординской области – 21,

в Мангистауской области – 47,

в Павлодарской области – 97,

в СКО – 38,

в Туркестанской области – 39.

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