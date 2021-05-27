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    08:02, 27 Май 2021 | GMT +6

    1 849 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    Всего в стране подтвержден 380 160 случаев, из них:

    в городе Нур-Султан – 297,

    в городе Алматы – 290,

    в городе Шымкенте – 91,

    в Акмолинской области – 129,

    в Актюбинской области – 64,

    в Алматинской области – 90,

    в Атырауской области – 75,

    в ВКО – 80,

    в Жамбылской области – 32

    в ЗКО – 98,

    в Карагандинской области – 320,

    в Костанайской области – 41,

    в Кызылординской области – 21,

    в Мангистауской области – 47,

    в Павлодарской области – 97,

    в СКО – 38,

    в Туркестанской области – 39.


    Теги:
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