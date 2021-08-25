1 832 пациента с КВИ в Казахстане находятся в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 августа лечение от КВИ продолжают получать 120 864 человека (114 747 КВИ+ и 6 117 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них: в стационарах находится – 27 666 пациентов, на амбулаторном уровне – 93 198 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 832 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 550 пациентов, на аппарате ИВЛ – 262 пациента.