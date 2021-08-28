Новости
1 810 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии
28 Августа 2021 09:47
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 28 августа лечение от КВИ продолжают получать 114 764 человека (108 064 КВИ+ и 6 700 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеОт пневмонии и коронавируса за стуки скончался 131 человек в РК 322 человека заболели ковидной пневмонией за сутки в Казахстане Почти все регионы Казахстана находятся в «красной» зоне
Из них в стационарах находится 25 694 пациента, на амбулаторном уровне – 89 070 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 810 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 506 пациентов, на аппарате ИВЛ – 308 пациентов.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Детсады и учебные заведения работают в штатном режиме: новое постановление в Костанае
- От пневмонии и коронавируса за стуки скончался 131 человек в РК
- 322 человека заболели ковидной пневмонией за сутки в Казахстане
- Почти все регионы Казахстана находятся в «красной» зоне
- 7353 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
- За сутки в Казахстане выявлены 6233 заболевших коронавирусом
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн