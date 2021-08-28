1 810 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 28 августа лечение от КВИ продолжают получать 114 764 человека (108 064 КВИ+ и 6 700 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в стационарах находится 25 694 пациента, на амбулаторном уровне – 89 070 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 810 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 506 пациентов, на аппарате ИВЛ – 308 пациентов.



