1,8 тысячи коронарных исследований в год проводят в кардиоцентре СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил кардиологический центр, куда в конце прошлого года поставили новое современное оборудование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный врач кардиоцентра Азамат Магзумов рассказал, что в год в кардиоцентре делают 1,8 тысячи коронарных исследований. В том числе почти 850 стентирований, 200 операций по аортокоронарному шунтированию. Около 70 пациентам – вмешательства, связанные с работой сердечных клапанов.

В прошлом году в кардиоцентр поступил новый ангиограф. Аппарат обладает существенным преимуществом: врачи могут получить трехмерное изображение любого сосуда, который есть в организме. Это важно для лечения инсульта. Когда врачи видят аневризму, аппарат помогает найти шейку, что позволяет провести операцию без осложнений.

«При стентировании мы делаем прицельный снимок стента – металлического каркаса. Мы должны быть уверены, что он полностью расправился. Иначе будет тромбоз стента – осложнение. Аппарат, как компьютерный томограф, показывает, насколько мы правильно и детально имплантировали стент. Когда мы смотрим артерии нижних конечностей, делали несколько снимков. Этот аппарат сам делает автоматизированные снимки, показывающие поражение сосудов. Нет необходимости несколько раз повторять их. Исключается человеческий и технический фактор», - рассказал заведующий отделением кардиоцентра Максат Кудратуллаев.

Аппарат УЗИ экспертного класса поставили в декабре прошлого года. М.Кудратуллаев подчеркнул, что специалисту важно получить четкую визуализацию внутреннего органа. Видя его состояние, врач выносит заключение, от которого зависит дальнейшее правильное лечение. Простыми словами, чем четче врач увидит, что творится внутри человека, тем правильнее и адекватнее будет назначена терапия.

«Мы понимаем, что улучшение медицинского обслуживания невозможно без наличия такого оборудования. Три основные составляющие: оборудование, кадры и финансирование. По оборудованию мы увеличиваем суммы. В прошлом году направили в три раза больше средств. Приобрели ангиограф, МРТ, КТ. Сейчас идет монтаж МРТ, через две недели его запустим. Существенно снизятся очереди. До конца года мы купим еще два МРТ. У нас будут работать уже четыре томографа», - сказал Кумар Аксакалов.

По словам главврача кардиоцентра, по итогам 2019 года смертность от болезней системы кровообращения в регионе снизилась на 12%, от острого инфаркта - на 3,4%.