1,8 млрд тенге выделили на реализацию проекта «Тараз – безопасный город»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Эффективность принимаемых мер в рамках реализации проекта «Тараз - безопасный город», а также промежуточные итоги проекта обсудили в Таразе на межведомственном совещании под председательством прокурора Жамбылской области Нургалыма Абдирова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе для решения социально-экономических задач и предупреждения дорожно-транспортных происшествий утвержден проект «Тараз - безопасный город», в рамках которого предусмотрено наблюдение за жилыми кварталами и магистралями.

«Проект реализуется с 2020 года, - рассказал прокурор города Тараза Нуржан Боранбаев, - и включает профилактику преступности и решение проблем социально-экономического характера. На 2023 год для реализации проекта выделено 1,8 млрд тенге бюджетных средств, из которых на сегодняшний день освоено 280 млн. С момента реализации проекта количество зарегистрированных преступлений снизилось с 5 300 до 2 200, или на 41%».

В рамках проекта во дворах многоэтажных домов на территории города в целях безопасности установлено более 200 видеокамер, на аварийно-опасных участках установлено 48 камер видеонаблюдения, на восьми улицах областного центра обеспечено освещение.

На территории города начаты работы по обследованию 37 жилых домов, бывших некогда общежитиями. Так, в 125-квартирном доме №39 в микрорайоне «Каратау» выявлено две бесхозные квартиры, 30 квартир сдано в аренду без соответствующих документов. Выявлено также пять фактов незаконного строительства.

В рамках проекта «Тараз - безопасный город» особое внимание уделено проблемам, связанным с несовершеннолетними. После проверок начаты текущие ремонтные работы на 23 спортивных детских площадках, отметил спикер.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2022 года в здании департамента полиции Жамбылской области презентовали обновленный Центр оперативного управления УП города Тараза, значительно пострадавший в ходе январских событий 2022 года. Для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка в ЦОУ круглосуточно анализируется информация со всех камер видеонаблюдения, установленных на улицах города, трассах областного и республиканского значения. Благодаря камерам наблюдения, «по горячим следам» раскрывается порядка 70% правонарушений, совершенных в общественных местах региона.