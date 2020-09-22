1,8 млрд тенге выделено на материально-техническую модернизацию научных институтов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в 2020 году впервые из республиканского бюджета были выделены 1,8 миллиарда тенге на материально-техническую модернизацию научных институтов Комитета науки Министерства образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«22 научно-исследовательских института получили возможность приобрести новое лабораторное оборудование, программное обеспечение, приборы, современные комплексы, комплектующие изделия для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ», - отмечают в Комитете науки МОН РК.

На эти средства научные институты биологического профиля - Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности, Институт общей генетики и цитологии, Институт молекулярной биологии и биохимии им. М.А.Айтхожина, Институт биологии и биотехнологии растений - оснащаются новыми лабораторными мини-центрифугами, приборами для проведения ПЦР в режиме реального времени, многофункциональной системой термостатирования и пробоподготовки биочипов гематологическими анализаторами, и многими другими. Не остались без внимания и институты гуманитарного профиля. Институт литературы и искусства им. Мухтара Ауезова получил возможность оцифровать свыше 5 000 рукописей, около 500 микрофильмов, одну тысячу редких исторических фотографий и более 300 пластинок и аудиозаписей. Для этого произведен закуп оборудования по оцифровке старых рукописей, перезаписи, аранжировки размагниченных аудиозаписей и аудиокассет.

Цифровизация архивного наследия позволит сохранить уникальные документы и записи для будущих поколений. Приобретение и модернизация оборудования для НИИ существенно повлияет на результаты научных исследований. В целях дальнейшего материально-технического обеспечения НИИ, Комитет науки МОН РК планирует продолжить финансирование в рамках бюджета на 2021-2022 гг.