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1,8 млрд тенге направили на оплату услуг КТ и МРТ в Карагандинской области

24 Января 2023, 05:55
1,8 млрд тенге направили на оплату услуг КТ и МРТ в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Более 123,5 тысяч раз прошли КТ и МРТ жители Карагандинской области в прошлом году. На их оплату фонд медстрахования потратил 1,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Магнитно-резонансная и компьютерная томография стали доступнее для жителей региона. Для застрахованных пациентов эти высокоточные методы диагностики бесплатные. Они позволяют «увидеть» процессы, которые происходят в организме пациента.

«Система медстрахования за три года позволила увеличить объем финансирования диагностической помощи, в том числе дорогостоящих обследований, таких как КТ и МРТ. В Карагандинской области несколько медорганизаций открыли новые кабинеты КТ и МРТ, в том числе с привлечением частных инвестиций. Эти действия направлены на то, чтобы медпомощь становилась доступнее для населения», – отметил директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.

Компьютерная томография помогает обнаружить структурные изменения тканей и назначается при повреждениях костей или позвоночника, гематомах и внутренних кровотечениях, онкологических заболеваниях, новообразованиях и других заболеваниях. За 12 месяцев прошлого года жители Карагандинской области прошли обследования на компьютерных томографах более 70,6 тыс. раз. На оплату КТ фонд медстрахования за год направил 897 млн тенге.

Магнитно-резонансная томография применяется для обследования сосудов, мягких тканей, внутренних органов, головного мозга, нервной системы и лимфатических узлов. Назначается для диагностики опухолей головного мозга, аневризм, тромбозов и других патологий. В 2022 году медорганизации региона провели почти 53 тыс. обследований МРТ. За эти услуги фонд медстрахования уплатил 918,5 млн тенге.

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