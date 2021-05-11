1,8 млрд тенге ЕСП уплатили самозанятые казахстанцы в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сообщил о росте взносов самостоятельными плательщиками в ФСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно предоставленной им информации, в 2020 году 1,7 млн. человек, ранее не участвовавших в системе ОСМС, уплатили ЕСП на общую сумму 1,8 млрд тенге. При этом, из них 84 тыс. человек пролечились в стационарах на сумму 11,0 млрд. тенге. По сравнению с августом 2020 года в марте 2021 года уплата взносов самостоятельным плательщиками возросла на 66,8% и составила порядка 240 тыс. человек», - проинформировал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также сообщил, что на сегодня для обеспечения доступности медицинской помощи населению в системе ОСМС в условиях пандемии разработаны поправки в Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании», которые представят возможность незарегистрированным безработным получать право на медпомощь в ОСМС при уплате три месяца подряд (льготный механизм аналогично плательщикам ЕСП).

«Помесячное планирование договорных сумм вызвано необходимостью сбалансированности бюджета Фонда по поступлениям (выделенным средствам) и расходам, а также для обеспечения равной доступности населения к услугам здравоохранения в течение всего года. Для обеспечения доступности медпомощи населению и финансовой стабильности поставщиков медицинских услуг в условиях пандемии, пациентам с коронавирусной инфекцией с 1 октября 2020 года снято ограничение по ежемесячному плану исполнения суммы договора (линейная шкала)», - отметил зампремьера.

В Правительстве дополнительно сообщили, что по проведенному анализу за 2018-2020 годы линейной шкалой оценки исполнения договора снято 18,5 млрд. тенге (2018 год – 6,4 млрд тенге, 2019 год – 2,3 млрд тенге, 2020 года 4,9 млрд тенге, в том числе ГОБМП – 3 млрд тенге и ОСМС – 1,9 млрд тенге).