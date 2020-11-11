1,8 млн тонн грузов перевез торговый флот Казахстана с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отечественный торговый флот перевез с начала года 1,8 млн тонн грузов, передает МИА «Казинформ».

«За 10 месяцев текущего года перевалка грузов через морские порты Актау и Курык на уровне аналогичного периода прошлого года. Рост отмечается по объемам перевалки грузовых автотранспортных средств. Отечественным торговым флотом за отчетный период перевезено более 1,8 млн. тонн грузов между портами на Каспийском море, в том числе 10,6 тыс. ед. контейнеров по фидерной линии Актау – Баку», - сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в Telegram .

По информации ведомства, объем перевозок грузов по внутренним водным путям за отчетный период составил порядка 1,44 млн. тонн, из которых порядка 233 тыс. тонн составили перевозки в направлении России.