1,8 млн казахстанцев ревакцинировались против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о ревакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

По состоянию на 8 февраля 2022 года, бустерную дозу вакцины против коронавирусной инфекции получили 1 863 627 человек, из них: медицинские работники - 139 202, лица старше 60 лет - 261 436.