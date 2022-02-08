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1,8 млн казахстанцев ревакцинировались против коронавируса
8 Февраля 2022 10:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о ревакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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По состоянию на 8 февраля 2022 года, бустерную дозу вакцины против коронавирусной инфекции получили 1 863 627 человек, из них: медицинские работники - 139 202, лица старше 60 лет - 261 436.
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