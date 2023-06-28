Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

1,8 млн человек совершили паломничество в Мекку

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Июня 2023, 19:00
1,8 млн человек совершили паломничество в Мекку Фото: euronews.com

МЕККА. КАЗИНФОРМ - Паломничество в Мекку совершили 1,8 млн человек. Теперь верующие по всему миру празднуют Курбан-байрам в память о жертвоприношении Ибрахима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В Саудовской Аравии завершился хадж. Одним из последних обязательных для паломников обрядов стало символическое побивание камнями шайтана в долине Мина к востоку от Мекки.

С рассвета сотни тысяч людей направились к святому месту, чтобы воспроизвести эпизод из жизни пророка Ибрахима, который, согласно Корану, отгонял дьявола камнями, когда тот отговаривал его принести в жертву своего сына.

Затем верующие ещё раз совершили ритуал «таваф» или обход Каабы во внутреннем дворе мечети Аль-Харам.

По данным властей королевства, в этом году в хадже приняли участие 1,8 миллиона человек, большинство из которых – иностранцы. Предыдущий рекорд был побит до пандемии: в 2019-м почётный титул хаджи получили 2,5 миллиона мусульман.

Праздник окончания хаджа – Курбан-байрам – отмечают по всему миру.


Саудовская Аравия   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК