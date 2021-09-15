1,8 миллиарда тенге потратят на модернизацию уличного освещения в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее на реализацию проекта по модернизации уличного освещения потратят 1,8 миллиарда тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

По информации городского инфоцентра, аким Семея Бакытжан Байахметов встретился с представителями компании «EVERLIGHT» (Тайвань), которая реализует проект модернизации уличного освещения в Семее. Работы ведутся в рамках заключенного контракта по итогам тендера, проведенного в декабре 2019 года, согласно правилам закупок Европейского банка реконструкции и развития между АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» и компанией «EVERLIGHT». Сумма проекта составляет 1,8 млрд тенге.

В рамках реализации проекта в городе будет модернизировано освещение на 136 улицах. Предусмотрена замена 7 659 светильников на светодиодные мощностью 70, 130 и 150 Вт. Также в планах - заменить 687 опор, более 2,5 тысяч кронштейнов, 130 километров провода и 196 шкафов управления. Вместе с тем, будет внедрен единый диспетчерский центр, позволяющий осуществлять управление системой уличного освещения с возможностью дистанционного управления светильниками. Ожидается, что после реализации проекта город сэкономит до 60% электроэнергии.

«При поддержке акима ВКО мы распределили улицы, на которых будут произведены ремонтные работы по замене светильников. У нас есть возможность осветить 35 улиц Семея. Дополнительно к тому объему работ, который проводится сейчас. Этот проект важен для нас. По качеству работ проблем нет. Остается второй этап работы- установка светильников и опор. Нас интересует доставка материала, комплектующих, проводов и энергосберегающих ламп. Появление энергосберегающих ламп и системы автоматики дает нам хорошую экономию средств. Необходимо в кратчайшие сроки решить вопрос доставки материалов и, при необходимости, учитывать погодные условия, чтобы понижение температуры не повлияло на выполнение работ», – отметил на встрече Бакытжан Байахметов.

На сегодня смонтировано 5 580 светильников на 103 улицах города. Монтаж остальных светильников на оставшихся 33 улицах планируется завершить до 30 сентября.