1 773 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1 773 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 538,

город Алматы - 340,

город Шымкент - 7,

Акмолинская область - 70,

Актюбинская область - 15,

Алматинская область - 260,

Атырауская область - 25,

Восточно-Казахстанская область - 32,

Западно-Казахстанская область - 102,

Карагандинская область - 129,

Костанайская область - 120,

Кызылординская область - 34,

Мангыстауская область - 3,

Павлодарская область - 47,

Северо-Казахстанская область - 46,

Туркестанская область - 5.

Итого выздоровевших в Казахстане – 248 096.