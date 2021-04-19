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    08:17, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    1 773 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 1 773 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 538,

    город Алматы - 340,

    город Шымкент - 7,

    Акмолинская область - 70,

    Актюбинская область - 15,

    Алматинская область - 260,

    Атырауская область - 25,

    Восточно-Казахстанская область - 32,

    Западно-Казахстанская область - 102,

    Карагандинская область - 129,

    Костанайская область - 120,

    Кызылординская область - 34,

    Мангыстауская область - 3,

    Павлодарская область - 47,

    Северо-Казахстанская область - 46,

    Туркестанская область - 5.

    Итого выздоровевших в Казахстане – 248 096.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
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