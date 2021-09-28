1 719 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

Всего в стране подтверждено 880 709 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 183,

в городе Алматы – 413,

в городе Шымкент – 49,

в Акмолинской области – 72,

в Актюбинской области – 44,

в Алматинской области – 160,

в Атырауской области – 36,

в ВКО – 119,

в Жамбылской области – 56,

в ЗКО – 29,

в Карагандинской области – 175,

в Костанайской области – 102,

в Кызылординской области – 18,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 155,

в СКО – 76,

в Туркестанской области – 30.