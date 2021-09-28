08:00, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6
1 719 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.
Всего в стране подтверждено 880 709 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 183,
в городе Алматы – 413,
в городе Шымкент – 49,
в Акмолинской области – 72,
в Актюбинской области – 44,
в Алматинской области – 160,
в Атырауской области – 36,
в ВКО – 119,
в Жамбылской области – 56,
в ЗКО – 29,
в Карагандинской области – 175,
в Костанайской области – 102,
в Кызылординской области – 18,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 155,
в СКО – 76,
в Туркестанской области – 30.