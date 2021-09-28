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    08:00, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    1 719 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.

    Всего в стране подтверждено 880 709 случаев, из них:

    в городе Нур-Султан – 183,

    в городе Алматы – 413,

    в городе Шымкент – 49,

    в Акмолинской области – 72,

    в Актюбинской области – 44,

    в Алматинской области – 160,

    в Атырауской области – 36,

    в ВКО – 119,

    в Жамбылской области – 56,

    в ЗКО – 29,

    в Карагандинской области – 175,

    в Костанайской области – 102,

    в Кызылординской области – 18,

    в Мангистауской области – 2,

    в Павлодарской области – 155,

    в СКО – 76,

    в Туркестанской области – 30.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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