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1 712 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

17 Января 2022 08:10
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1 712 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 712 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 286,

в городе Алматы - 649,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 42,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 44,

в Атырауской области - 28,

в ВКО - 86,

в Жамбылской области - 42,

в ЗКО - 1,

в Карагандинской области - 143,

в Костанайской области - 9,

в Кызылординской области – 21,

в Мангистауской области - 4,

в Павлодарской области - 43,

в СКО - 310,

в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровело 972 495 человек от COVID-19.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Мухамедиярова Жанара
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