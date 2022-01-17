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1 712 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане
17 Января 2022 08:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 712 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 286,
в городе Алматы - 649,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 42,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 44,
в Атырауской области - 28,
в ВКО - 86,
в Жамбылской области - 42,
в ЗКО - 1,
в Карагандинской области - 143,
в Костанайской области - 9,
в Кызылординской области – 21,
в Мангистауской области - 4,
в Павлодарской области - 43,
в СКО - 310,
в Туркестанской области - 4.
Всего в стране выздоровело 972 495 человек от COVID-19.
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