1 707 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 707 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане – 240,

в городе Алматы – 269,

в городе Шымкенте – 63,

в Акмолинской области – 115,

в Актюбинской области – 77,

в Алматинской области – 137,

в Атырауской области – 43,

в ВКО – 74,

в Жамбылской области – 25,

в ЗКО – 49,

в Карагандинской области – 158,

в Костанайской области – 98,

в Кызылординской области – 28,

в Мангистауской области – 14,

в Павлодарской области – 150,

в СКО – 136,

в Туркестанской области – 31.

Всего в стране подтверждено 908 847 случаев заболевания КВИ.