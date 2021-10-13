08:01, 13 Октябрь 2021 | GMT +6
1 707 человек заболели коронавирусом в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 1 707 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане – 240,
в городе Алматы – 269,
в городе Шымкенте – 63,
в Акмолинской области – 115,
в Актюбинской области – 77,
в Алматинской области – 137,
в Атырауской области – 43,
в ВКО – 74,
в Жамбылской области – 25,
в ЗКО – 49,
в Карагандинской области – 158,
в Костанайской области – 98,
в Кызылординской области – 28,
в Мангистауской области – 14,
в Павлодарской области – 150,
в СКО – 136,
в Туркестанской области – 31.
Всего в стране подтверждено 908 847 случаев заболевания КВИ.