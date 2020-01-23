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1 700 дорожных рабочих и 1 127 единиц спецтехники очищают от снега столицу
23 Января 2020 12:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 22 на 23 января в Нур-Султане в снегоочистительных работах было задействовано 211 дорожных рабочих и 1 053 единицы спецтехники. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.
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«Минувшей ночью вывезено 27 485 кубометров снега за 2 290 рейсов. Всего за весь период коммунальные службы вывезли 2 191 788 кубометров снега, что составило 182 649 рейсов. Сегодня в городе последствия снегопада устраняют 1 700 дорожных рабочих, используется 1 127 единиц специальной техники», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Нур-Султан, ЖКХ, Погода,
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