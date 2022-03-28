1,7 тысячи гектаров леса высадят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году высадят 6,1 млн саженцев деревьев на 1,7 тысячи гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбут Исманов рассказал, что воспроизводством леса занимаются не первый год. В прошлом году высадили 3,6 млн штук саженцев на 869 га. Информацию по воспроизводству леса в регионе вносят в Интерактивную карту по мониторингу и контролю за посадкой леса.

В прошлом году из местного бюджета выделили 125 млн тенге на закуп специализированной техники и оборудования. Приобрели 12 колесных тракторов и 6 единиц прицепного оборудования. В этом году на эти цели выделили 200 млн тенге.

«Важно уберечь лесные ресурсы от пожаров и вредителей леса. Приняли планы взаимодействия со всеми заинтересованными органами по вопросам предупреждения и тушения природных пожаров, заключили соответствующие соглашения с коллегами из Омской, Курганской и Тюменской областей. Проводится постоянный мониторинг за выявлением очагов болезней и вредителей леса. Прорабатывается вопрос по установке систем видеонаблюдения на мачтах сотовой связи АО «Казахтелеком» в 8 населенных пунктах в целях мониторинга лесного фонда», - проинформировал Б.Исманов.

За последние три года на приобретение пожарных машин и модулей выделили 372 млн тенге.