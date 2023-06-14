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    12:14, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    1,7 млрд тенге составляет долг по алиментам в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Под председательством прокурора Карагандинской области Бауыржана Мырзакерова состоялось заседание коллегии о работе по взысканию алиментов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

    В мероприятии приняли участие аким региона Ермаганбет Булекпаев, а также первые руководители уполномоченных и заинтересованных органов.

    Прокурор области отметил, что в регионе сохраняется негативная ситуация с алиментной задолженностью, сумма которой превысила 1,7 млрд тенге (в пользу 22 тысяч детей).

    Причины связаны с бездействием органов исполнения и отсутствием взаимодействия с другими госорганами по работе с должниками, их контролю, трудоустройству, а также административному и уголовному воздействию на них.

    Надзорным ведомством у 86 злостных должников выявлены новые скрытые доходы от электронных кошельков, букмекерских компаний, бирж ценных бумаг и служб-такси (на 36 млн тг.).

    Прокуроры установили 28 объектов имущества, свыше 300 поголовья скота и 22 единицы спецтехники, на которые не обращено взыскание из-за бездействия судоисполнителей.

    Все это привело к отчуждению имущества в 89% случаях.

    На коллегии обращено внимание на формальный розыск должников, которые свободно передвигаются, пользуются госуслугами и не осведомлены о нахождении в статусе должника.

    Затронуты проблемы уголовного и административного преследования должников.

    Прокуратурой области в адрес министра юстиции направлен акт надзора. В отношении злостных должников будет решен вопрос о возбуждении уголовных дел по ст.139 УК.

    По результатам коллегиально принят ряд организационных мер.

    Во всех регионах области будут созданы межведомственные группы по работе с алиментами и на базе центров занятости подразделения (Центр занятости, Палата предпринимателей, Палата судебных исполнителей, полиция, юстиция, общественные организации по правам детей и субъектов бизнеса) по первоочередному трудоустройству алиментчиков.


    Теги:
    Общество Карагандинская область Дети Генпрокуратура Закон и право
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