1,7 млн доз вакцины дополнительно произведут на Карагандинском фармзаводе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе вакцинации населения рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается вакцинация населения против КВИ. На сегодняшний день использовано около 3,0 млн доз вакцины, из них I компонентом привито 2 015 053 человека, что составляет 20% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 949 802 человека», - сообщил Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, на сегодняшний день в прививочных пунктах имеется достаточное количество доз вакцины: около 320 тысяч первого компонента и 650 тысяч - второго компонента.

«Дополнительно, 1,7 млн доз вакцин «Спутник V» произведено на КФК и, согласно графика, будет поставлено в регионы», - заключил министр.