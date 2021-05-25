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    09:44, 25 Май 2021 | GMT +6

    1,7 млн доз вакцины дополнительно произведут на Карагандинском фармзаводе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе вакцинации населения рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжается вакцинация населения против КВИ. На сегодняшний день использовано около 3,0 млн доз вакцины, из них I компонентом привито 2 015 053 человека, что составляет 20% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 949 802 человека», - сообщил Алексей Цой на заседании Правительства.

    По его словам, на сегодняшний день в прививочных пунктах имеется достаточное количество доз вакцины: около 320 тысяч первого компонента и 650 тысяч - второго компонента.

    «Дополнительно, 1,7 млн доз вакцин «Спутник V» произведено на КФК и, согласно графика, будет поставлено в регионы», - заключил министр.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана
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