9 Августа 2022 14:12

1,7 млн человек в США подвержены заболеванию оспой обезьян

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, общая численность уязвимого населения, подверженного наибольшему риску заболевания оспой обезьян, составляет до 1,7 млн человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство News CN.

«Вакцины в дефиците. Длинные очереди в клиниках. Число случаев растет с каждым днем. Распространяется общественный страх и подозрение. Правительство объявляет, что все под контролем, но это не так», - пишет газета Washington Post.

В этой ситуации потребуется 329 тыс. доз вакцин, что составляет почти 100% из 336 710 доз, отгруженных правительством по состоянию на 29 июля. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний, общая численность уязвимого населения гораздо выше и может составлять до 1,7 млн человек.

Американское издание приходит к заключению, что вирус распространяется быстро и сдерживать его уже слишком поздно. Недавние заявления администрации Джо Байдена и Всемирной организации здравоохранения о введении чрезвычайного положения подчеркивают, что кризис далек от разрешения.

Ранее сообщалось, что США объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян.

Фото:english.news.cn







