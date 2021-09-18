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    21:53, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    1,7 миллиарда тенге выделено на решение проблем теплоснабжения в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее на решение проблем теплоснабжения выделено 1,7 миллиарда тенге. Об этом аким Семея Бакытжан Байахметов рассказал на заседании с активом города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    «На решение проблемных вопросов теплоснабжения предусмотрено 1,7 миллиарда тенге, в том числе на текущий ремонт объектов теплоснабжения – 1,3 млрд тенге (за счет областного бюджета- 900,2 млн тенге, городского бюджета – 426,8 млн тенге), на разработку ПСД на реконструкцию котельных и тепловых сетей – 447,6 млн тенге. Это котельные «Центр», «Габбасова», «103-103А», «35 квартал», «Зооветинститут», тепловые сети по улицам Физкультурная – Би Боранбая», — сообщил Бакытжан Байахметов.

    Для обеспечения теплом микрорайона Карагайлы завершается вторая очередь реконструкции районной котельной РК-3, что позволит увеличить установленную мощность с 41,95 до 70 Гкал/час. В перспективе с учетом увеличения жилищного фонда района до 1 187 тысяч квадратных метров планируется расширение РК-3 с увеличением мощности до 130 Гкал/час. На сегодня разрабатывается технико-экономическое обоснование.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Энергетика Акимат ЖКХ
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