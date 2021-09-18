1,7 миллиарда тенге выделено на решение проблем теплоснабжения в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее на решение проблем теплоснабжения выделено 1,7 миллиарда тенге. Об этом аким Семея Бакытжан Байахметов рассказал на заседании с активом города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

«На решение проблемных вопросов теплоснабжения предусмотрено 1,7 миллиарда тенге, в том числе на текущий ремонт объектов теплоснабжения – 1,3 млрд тенге (за счет областного бюджета- 900,2 млн тенге, городского бюджета – 426,8 млн тенге), на разработку ПСД на реконструкцию котельных и тепловых сетей – 447,6 млн тенге. Это котельные «Центр», «Габбасова», «103-103А», «35 квартал», «Зооветинститут», тепловые сети по улицам Физкультурная – Би Боранбая», — сообщил Бакытжан Байахметов.

Для обеспечения теплом микрорайона Карагайлы завершается вторая очередь реконструкции районной котельной РК-3, что позволит увеличить установленную мощность с 41,95 до 70 Гкал/час. В перспективе с учетом увеличения жилищного фонда района до 1 187 тысяч квадратных метров планируется расширение РК-3 с увеличением мощности до 130 Гкал/час. На сегодня разрабатывается технико-экономическое обоснование.