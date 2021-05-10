1 686 733 человек получили вакцину от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 1 600 000 человек получили вакцину от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

По данным Министерства здравоохранения РК, 1 686 733 человек провакцинировано в Казахстане на 10 мая 2021 года. Наибольшее число привитых граждан проживают в Алматы. Первый компонент там получили 253 174 человека. Второй компонент получили 122 625 человек. Наименьшее количество привитых граждан – в Мангистауской области. Там первый компонент вакцины получили 32 453 человека, второй компонент получили 10 595 граждан.

Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V».

Китайской вакциной начали прививать в Нур-Султане с 6 мая.