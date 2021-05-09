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    10:53, 09 Май 2021 | GMT +6

    1 678 604 человек получили вакцину от КВИ в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 1 600 000 человек получили вакцину от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    По данным Министерства здравоохранения РК, 1 678 604 человек провакцинировано в Казахстане на 9 мая 2021 года.

    Наибольшее число привитых граждан проживают в Алматы. Первый компонент там получили 251 823 человека. Второй компонент получили 120 286 человек.

    Наименьшее количество привитых граждан – в Мангистауской области. Там первый компонент вакцины получили 32 174 человека, второй компонент получили 10 396 граждан.

    Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

    21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V».

    Китайской вакциной начали прививать в Нур-Султане с 6 мая.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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