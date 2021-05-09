1 678 604 человек получили вакцину от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 1 600 000 человек получили вакцину от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

По данным Министерства здравоохранения РК, 1 678 604 человек провакцинировано в Казахстане на 9 мая 2021 года.

Наибольшее число привитых граждан проживают в Алматы. Первый компонент там получили 251 823 человека. Второй компонент получили 120 286 человек.

Наименьшее количество привитых граждан – в Мангистауской области. Там первый компонент вакцины получили 32 174 человека, второй компонент получили 10 396 граждан.

Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V».

Китайской вакциной начали прививать в Нур-Султане с 6 мая.