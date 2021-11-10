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1 676 авто, не состоящих на учете в МВД РФ, находятся в Жамбылской области

10 Ноября 2021 06:28
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1 676 авто, не состоящих на учете в МВД РФ, находятся в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С водителями автомобилей, не состоящих на учете в МВД Российской Федерации, проводят работу жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, при проверке транспорта, въезжающего из сопредельных государств на территорию РК, было выявлено, что 88 тысяч автомашин с российской регистрацией, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на учете в МВД Российской Федерации.

«Из данного количества снятых с учета в Российской Федерации автомашин, 1 676 транспортных средств находятся на территории Жамбылской области, - рассказал начальник процессингового центра управления административной полиции департамента полиции Жамбылской области Айбек Кушеков. - Департаментом полиции Жамбылской области проводится работа с водителями данной категории автомашин».

Согласно Закону Республики Казахстан «О дорожном движении», к участию в дорожном движении допускаются только транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке.

«Что касается других машин с иностранной регистрацией, в случае наличия правоустанавливающих документов и подтверждения регистрации они могут эксплуатироваться без нарушений ПДД и с соблюдением сроков пребывания на территории Казахстана».

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусипов сообщил о том, что 88 тысяч автомашин с российскими номерами, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на регистрационном учете Министерства внутренних дел РФ. То есть, они либо не зарегистрированы, либо были проданы гражданам Казахстана и после чего их владельцы – граждане России сняли их с регистрационного учета по месту регистрации. Серик Тусипов также прокомментировал обращение владельцев авто с российскими номерами о том, что регистрациям обходится для них дорого и разъяснил алгоритм регистрации авто с иностранными номерами.

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#Жамбылская область   #Транспорт   #МВД РК  
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Автор:

Галина Скрипник

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