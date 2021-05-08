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    11:44, 08 Май 2021 | GMT +6

    1 661 609 человек провакцинировано в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 661 609 человек провакцинировано в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    На 8 мая 2021 года 1 661 609 человек провакцинировано в Казахстане.

    Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

    21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V».

    Поставка казахстанской вакцины QazVac (QazCOVID-in) на хабы Единого дистрибьютора «СК-Фармация» в количестве 50 тысяч доз была осуществлена 23 апреля.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Общество Минздрав РК
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