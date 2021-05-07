1 634 939 человек провакцинировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 7 мая 1 634 939 человек провакцинировано от коронавирусной инфекции в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Наибольшее число вакцинированных зарегистрировано в Алматы - 246 665, затем идет Алматинская область - 178 077, на третьем месте - Туркестанская область - 158 055. В столице же вакцинировались 125 840 человек.

Напомним, по поручению Главы государства массовая вакцинация против коронавирусной инфекции в Республике Казахстан начата 1 февраля 2021 года .