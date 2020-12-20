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1 610 казахстанских семей переселено из трудоизбыточных регионов с начала года

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Декабря 2020, 16:25
1 610 казахстанских семей переселено из трудоизбыточных регионов с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 11 месяцев т.г. участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» стали 621,4 тыс. человек. 413,7 тыс. человек были трудоустроены, из них 269,2 тыс. – на постоянную работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

По информации ведомства, н а субсидируемые рабочие места трудоустроено 206,5 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места - 19,1 тыс.; на молодежную практику – 34,1 тыс.; на общественные работы – 153,3 тыс.

Для повышения мобильности трудовых ресурсов по состоянию на 1 декабря т.г. из трудоизбыточных регионов переселено 5 655 человек в составе 1 610 семей.

По состоянию на 1 декабря 2020 года на краткосрочные курсы обучения направлены 18,7 тыс. человек, обучением по ТиПО охвачено 18,4 тыс. человек.

С начала года на развитие массового предпринимательства в рамках Госпрограммы было выдано 12 647 микрокредитов, из которых 11 162 микрокредита для сельских жителей. Получателями микрокредитов создано 13 585 рабочих мест.

Также участникам программы будет предоставлено более 43 тыс. государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в размере до 200 МРП. На 1 декабря т.г. уже выдано более 42,4 тыс. грантов.

Кроме этого, 33,2 тыс. человек прошли обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес».


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